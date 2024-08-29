Сломанная машина помогла мужчине сорвать джекпот в онлайн-лотерее (фото)

Анджей Килбон проснулся пораньше и решил сыграть в любимую игру, которая принесла ему приз в размере 379 747 долларов. Теперь мужчина планирует купить новую машину.

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Анджей Килбон из Мэтьюса, штат Северная Каролина (США) обнаружил, что в его автомобиле нашлась поломка. Однако проблема обернулась неожиданной удачей, ведь поездка в автомастерскую принесла ему денежній приз в размере 379 747 долларов. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал должностным лицам образовательной лотереи Северной Каролины, что у него была запись на техобслуживание автомобиля в автосалоне, но утром у него оказалось немного свободного времени.

"Я проснулся немного раньше чем надо было. Я бы никогда не играл в лотерею, если бы не вставал рано", — сказал он.

Анджей Килбон проснулся пораньше и решил сыграть в любимую игру Фото: North Carolina Education Lottery

Килбон коротал время, играя в онлайн-лотерею Bison Bonanza, и в итоге сорвал накопительный джекпот в размере 379 747 долларов.

"Я просто играю ради удовольствия. Я не думал, что это реально, потому что я все еще был в полусне", — сказал Килбон.

Американец добавил, что его призовые деньги позволят ему решить проблемы со старым автомобилем, купив новый электромобиль. Он также сказал, что планирует поездку на Гавайи.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина рассказал о трудностях в семье после победы в лотерее. Победитель лотереи поделился подробностями личной жизни, которая оказалась гораздо труднее, чем он думал. Многие люди поспеши поддержать мужчину в соцсетях.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.