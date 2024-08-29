Зламана машина допомогла чоловікові зірвати джекпот в онлайн-лотереї (фото)

Анджей Кілбон прокинувся раніше і вирішив зіграти в улюблену гру, яка принесла йому приз у розмірі 379 747 доларів. Тепер чоловік планує купити нову машину.

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Анджей Кілбон із Метьюса, штат Північна Кароліна (США) виявив, що в його автомобілі знайшлася поломка. Однак проблема обернулася несподіваною удачею, адже поїздка в автомайстерню принесла йому грошовий приз у розмірі 379 747 доларів. Про це пише UPI.

Чоловік розповів посадовцям освітньої лотереї Північної Кароліни, що в нього був запис на техобслуговування автомобіля в автосалоні, але вранці в нього виявилося трохи вільного часу.

"Я прокинувся трохи раніше, ніж треба було. Я б ніколи не грав у лотерею, якби не вставав рано", — сказав він.

Анджей Кілбон прокинувся раніше і вирішив зіграти в улюблену гру Фото: North Carolina Education Lottery

Кілбон коротав час, граючи в онлайн-лотерею Bison Bonanza, і в підсумку зірвав накопичувальний джекпот у розмірі 379 747 доларів.

"Я просто граю заради задоволення. Я не думав, що це реально, тому що я все ще був у напівсні", — сказав Кілбон.

Американець додав, що його призові гроші дадуть йому змогу вирішити проблеми зі старим автомобілем, купивши новий електромобіль. Він також сказав, що планує поїздку на Гаваї.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік розповів про труднощі в сім'ї після перемоги в лотереї. Переможець лотереї поділився подробицями особистого життя, яке виявилося набагато важчим, ніж він думав. Багато людей поспіши підтримати чоловіка в соцмережах.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.