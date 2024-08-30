Прозвали "Чернобылем": жилой комплекс будет окончательно снесен, несмотря на отказ жителей

В настоящее время проводится тендер на снос квартир, начальной школы и бывшей церкви. Но в некоторых квартирах все еще живут люди.

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Заброшенный жилой комплекс Clune Park в Порт-Глазго (Шотландия) уже много лет стоит практически пустым и стал магнитом для городских исследователей. Несмотря на то его прозвали "британским Чернобылем", некоторые жители поклялись никогда не покидать его. Об этом пишет Daily Star.

Жилой комплекс будет окончательно снесен несмотря на отказ последних жителей сдвинуться с места. Построенный в 1905 году, квартал состоит из 430 квартир в ветшающих домах и полуразрушенной церкви и все это испещрено граффити и мусором. Дома в Порт-Глазго были заброшено в 1997 году, и сейчас это город-призрак, в котором осталось жить лишь несколько людей.

Квартал также стал горячей точкой для городских исследователей. Однако в результате последнего поворота в продолжающемся споре совет Инверклайда выдал уведомление 16 июля, считает, что здания не подлежат ремонту и должны быть снесены. Горсовет, которому принадлежит более половины территории, предложил частным владельцам обжаловать уведомления, но до 6 августа возражений не поступило.

Построенный в 1905 году, квартал состоит из 430 квартир Фото: SWNS

В настоящее время проводится тендер на снос квартир, начальной школы и бывшей церкви, несмотря на то, что некоторые из последних живущих там людей отказываются уезжать. Выступая в прошлом году,

В прошлом году 71-летний маршал Крейг рассказал, что он был одним из пяти человек, оставшихся в Clune Park, но не собирался переезжать, утверждая, что это "идиллическое место".

"В общей сложности я прожил здесь 20 лет, и четыре года — именно в этом доме. Честно говоря, я не хочу переезжать и вполне счастлив здесь. Я знаю, что иногда здесь бывает неспокойно, люди приходят и громят вещи, но я совершенно счастлив здесь и не хочу уезжать. В некотором роде здесь просто идиллия. Мой дом построен как замок. Стены толстые и прочные, из окон открывается прекрасный вид и нет сырости. Единственное, чего не хватает виду из окна моей кухни, всего нескольких пальм", — рассказывал пенисонер.

71-летний маршал Крейг рассказал, что он был одним из пяти человек, оставшихся в Clune Park Фото: SWNS

По его словам из 480 семей, которые могли бы остаться в квартале, осталось только пятеро человек, которые "держат оборону"

"Думаю, я привяжу себя к батарее, если они заставят меня съехать" — добавил мужчина.

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