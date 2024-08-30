Прозвали "Чорнобилем": житловий комплекс буде остаточно знесено, незважаючи на відмову жителів

Наразі проводиться тендер на знесення квартир, початкової школи та колишньої церкви. Але в деяких квартирах усе ще живуть люди.

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Покинутий житловий комплекс Clune Park у Порт-Глазго (Шотландія) вже багато років стоїть практично порожнім і став магнітом для міських дослідників. Попри те, що його прозвали "британським Чорнобилем", деякі мешканці присягнулися ніколи не залишати його. Про це пише Daily Star.

Житловий комплекс буде остаточно знесено, попри відмову останніх жителів зрушити з місця. Побудований 1905 року, квартал складається з 430 квартир у занепалих будинках і напівзруйнованій церкві, і все це поцятковано графіті та сміттям. Будинки в Порт-Глазго були покинуті 1997 року, і зараз це місто-привид, в якому залишилося жити лише кілька людей.

Квартал також став гарячою точкою для міських дослідників. Однак унаслідок останнього повороту в суперечці, що триває, рада Інверклайда видала повідомлення 16 липня, вважаючи, що будівлі не підлягають ремонту і мають бути знесені. Міськрада, якій належить більш ніж половина території, запропонувала приватним власникам оскаржити повідомлення, але до 6 серпня заперечень не надійшло.

Побудований 1905 року, квартал складається з 430 квартир Фото: SWNS

Наразі проводять тендер на знесення квартир, початкової школи й колишньої церкви, попри те, що деякі з людей, які там живуть останніми, відмовляються виїжджати. Виступаючи минулого року,

Минулого року 71-річний маршал Крейг розповів, що він був одним із п'яти осіб, які залишилися в Clune Park, але не збирався переїжджати, стверджуючи, що це "ідилічне місце".

"Загалом я прожив тут 20 років, і чотири роки — саме в цьому будинку. Чесно кажучи, я не хочу переїжджати й цілком щасливий тут. Я знаю, що іноді тут буває неспокійно, люди приходять і громлять речі, але я абсолютно щасливий тут і не хочу їхати. До певної міри тут просто ідилія. Мій будинок побудований як замок. Стіни товсті й міцні, з вікон відкривається чудовий краєвид і немає вогкості. Єдине, чого не вистачає виду з вікна моєї кухні, — лише кількох пальм", — розповідав пенісонер.

71-річний маршал Крейг розповів, що він був одним із п'яти осіб, які залишилися в Clune Park Фото: SWNS

За його словами, з 480 родин, які могли б залишитися у кварталі, залишилося тільки п'ятеро осіб, які "тримають оборону"

"Думаю, я прив'яжу себе до батареї, якщо вони змусять мене з'їхати", — додав чоловік.

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