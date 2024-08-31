"Слишком любопытный": в Израиле мальчик разбил редкую 3500-летнюю вазу в музее (фото)

Ценный экспонат времен бронзового века выставлялся 35 лет, пока на прошлой неделе его не опрокинул ребенок. Руководство музея хочет использовать этот случай, чтобы привлечь больше посетителей.

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Четырехлетний мальчик случайно разбил редкую 3500-летнюю вазу в музее Хехта в израильском городе Хайфа, был приглашен организаторами выставки, чтобы посмотреть, как ее будут ремонтировать.

Кувшин времен бронзового века (3300 –1200 годы до н.э., — ред.) экспонировался в музее 35 лет, пока на прошлой неделе его не опрокинул ребенок. Экспонат был выставлен у входа в музей без стекла. Администрация музея считала, что в демонстрации археологических находок "без препятствий имеется особое очарование".

Директор музея Инбар Ривлин решила пригласить посмотреть на реставрацию кувшина всю семью. Процесс восстановления продлится несколько дней, археологи используют специальный клей для соединения нескольких частей.

Отец мальчика Алекс Геллер говорит, что самый младший сын из троих его детей слишком любопытен. Когда он услышал грохот в музее, он сразу подумал: "Пожалуйста, пусть это будет не мой ребенок".

"Он не из тех детей, которые все ломают. Он просто хотел посмотреть, что внутри", — сказал Геллер, который живет со семьей в северном израильском городе Нагария, в нескольких километрах к югу от границы с Ливаном.

Район уже более 10 месяцев подвергается ракетным обстрелам боевиков "Хезболлы". По словам Геллера, семья проводила летние каникулы, посещая музеи и совершая однодневные поездки по Израилю, чтобы отдохнуть от постоянного стресса.

После падения вазы Геллер обернулся и понял, что это был его сын и пребывал "в полном шоке".

"Моя жена отреагировала быстрее меня. Она схватила сына, чтобы вывести его на улицу, успокоить и объяснить, что произошедшее не является нормальным", — объяснил он.

Охранники успокоили семейство, сказав, что экспонат застрахован. После проверки они увидели, что это не был акт вандализма и пригласили семью совершить повторный визит.

Музей Хехта надеется использовать случай с вазой для привлечения большего количества людей. Используя 3D-технологию и видео высокого разрешения, эксперты планируют завершить реставрацию экспоната за несколько дней.

Напомним, в немецком Герштеттене археологи нашли камерную могилу алеманов, конфедерации германских племен. Впервые о ней упоминали в 213 году нашей эры.

Итальянские специалисты на днях нашли бронзовый таран, который могли использовать в противостоянии между Римом и Карфагеном.