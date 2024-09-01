"Самые легкие деньги": женщина ест на камеру шашлыки и зарабатывает $100 000 ежемесячно

По словам блогерши, контент монетизируется различными способами, в частности благодаря платной подписке, а также выплатам за реализацию желаний поклонников.

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35-летняя инфлюенсерша Арабель Рафаэль из США начала снимала на камеру, как ест "фруктовый шашлык" из винограда и мандаринов и благодаря этому получает $100 тысяч (около 4,1 млн грн) ежемесячно. По словам автора контента, это "самые легкие деньги", которые она когда-либо зарабатывала, пишет Daily Star.

Арабель, которая живет в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) рассказывает, что релаксационные видео помогли ей разбогатеть. Во время записи женщина использует очень чувствительный микрофон (для ASMR), поэтому зрители могут услышать буквально каждый звук. Это их успокаивает и помогает расслабиться.

По словам блогерши, контент монетизируется различными способами, в частности благодаря платной подписке, а также выплатам за реализацию желаний поклонников. Например, если кто-то из зрителей просит записать, как она ест определенное блюдо специально для него. Необычная услуга стоит от 100 до 1000 долларов (от 4,1 до 41,1 тыс. грн).

Во время записи женщина использует очень чувствительный микрофон Фото: Kennedy News & Media

Иногда Арабель появляется в кадре со своей подругой и коллегой — Эммой Магнолией.

"Эти видео о еде очень весело снимать. Мы просто устанавливаем камеру и показываем, как едим в течение одного или двух часов. Бывает немного грязно, ведь фрукты невероятно липкие, но конечный результат того стоит. Если честно, я никогда не думала, что буду зарабатывать на жизнь тем, что буду есть фрукты на камеру, но вот мы здесь", — делится инфлюенсерша.

Иногда Арабель появляется в кадре со своей подругой и коллегой — Эммой Магнолией Фото: Kennedy News & Media

Женщина уверяет, что стремится постоянно развиваться. Ее "большая цель" — создать много интересного и разнообразного контента, который станет успешным в социальных сетях.

Напомним, ранее Фокус писал, что 25-летняя инфлюенсерша Тиффани Энрикес из округа Берген (штат Нью-Джерси, США) поделилась своим опытом отказа от сахара и переработанных продуктов.

А вот блогерша, которую зовут Жасмин Роуз, решилась на эксперимент и ежедневно в течение двух недель проходила по 20 тысяч шагов. О трансформации своего тела девушка рассказала на странице в социальных сетях.