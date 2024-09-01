"Самые легкие деньги": женщина ест на камеру шашлыки и зарабатывает $100 000 ежемесячно
По словам блогерши, контент монетизируется различными способами, в частности благодаря платной подписке, а также выплатам за реализацию желаний поклонников.
35-летняя инфлюенсерша Арабель Рафаэль из США начала снимала на камеру, как ест "фруктовый шашлык" из винограда и мандаринов и благодаря этому получает $100 тысяч (около 4,1 млн грн) ежемесячно. По словам автора контента, это "самые легкие деньги", которые она когда-либо зарабатывала, пишет Daily Star.
Арабель, которая живет в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) рассказывает, что релаксационные видео помогли ей разбогатеть. Во время записи женщина использует очень чувствительный микрофон (для ASMR), поэтому зрители могут услышать буквально каждый звук. Это их успокаивает и помогает расслабиться.
По словам блогерши, контент монетизируется различными способами, в частности благодаря платной подписке, а также выплатам за реализацию желаний поклонников. Например, если кто-то из зрителей просит записать, как она ест определенное блюдо специально для него. Необычная услуга стоит от 100 до 1000 долларов (от 4,1 до 41,1 тыс. грн).
Иногда Арабель появляется в кадре со своей подругой и коллегой — Эммой Магнолией.
"Эти видео о еде очень весело снимать. Мы просто устанавливаем камеру и показываем, как едим в течение одного или двух часов. Бывает немного грязно, ведь фрукты невероятно липкие, но конечный результат того стоит. Если честно, я никогда не думала, что буду зарабатывать на жизнь тем, что буду есть фрукты на камеру, но вот мы здесь", — делится инфлюенсерша.
Женщина уверяет, что стремится постоянно развиваться. Ее "большая цель" — создать много интересного и разнообразного контента, который станет успешным в социальных сетях.
Напомним, ранее Фокус писал, что 25-летняя инфлюенсерша Тиффани Энрикес из округа Берген (штат Нью-Джерси, США) поделилась своим опытом отказа от сахара и переработанных продуктов.
А вот блогерша, которую зовут Жасмин Роуз, решилась на эксперимент и ежедневно в течение двух недель проходила по 20 тысяч шагов. О трансформации своего тела девушка рассказала на странице в социальных сетях.