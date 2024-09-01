"Найлегші гроші": жінка їсть на камеру шашлики й заробляє $100 000 щомісяця

За словами блогерки, контент монетизується в різний спосіб, зокрема завдяки платній підписці, а також виплатам за реалізацію бажань шанувальників.

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35-річна інфлюенсерка Арабель Рафаель із США почала знімала на камеру, як їсть "фруктовий шашлик" з винограду та мандаринів й завдяки цьому отримує $100 тисяч (близько 4,1 млн грн) щомісяця. За словами авторки контенту, це "найлегші гроші", які вона коли-небудь заробляла, пише Daily Star.

Арабель, яка мешкає в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) розповідає, що релаксаційні відео допомогли їй розбагатіти. Під час запису жінка використовує дуже чутливий мікрофон (для ASMR), тож глядачі можуть почути буквально кожен звук. Це їх заспокоює та допомагає розслабитися.

За словами блогерки, контент монетизується в різний спосіб, зокрема завдяки платній підписці, а також виплатам за реалізацію бажань шанувальників. Наприклад, якщо хтось з глядачів просить записати, як вона їсть певну страву спеціально для нього. Незвична послуга коштує від 100 до 1000 доларів (від 4,1 до 41,1 тис. грн).

Під час запису жінка використовує дуже чутливий мікрофон Фото: Kennedy News & Media

Часом Арабель з’являється у кадрі зі своєю подругою та колежанкою — Еммою Магнолією.

"Ці відео про їжу дуже весело знімати. Ми просто встановлюємо камеру та показуємо, як їмо протягом однієї чи двох годин. Буває трохи брудно, адже фрукти неймовірно липкі, але кінцевий результат того вартий. Якщо чесно, я ніколи не думала, що буду заробляти на життя тим, що їстиму фрукти на камеру, але ось ми тут", — ділиться інфлюенсерка.

Часом Арабель з"являється у кадрі зі своєю подругою та колежанкою — Еммою Магнолією Фото: Kennedy News & Media

Жінка запевняє, що прагне постійно розвиватися. Її "велика мета" — створити багато цікавого та різноманітного контенту, який стане успішним в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 25-річна інфлюенсерка Тіффані Енрікес з округу Берген (штат Нью-Джерсі, США) поділилася своїм досвідом відмови від цукру та перероблених продуктів.

А от блогерка, яку звуть Жасмін Роуз, наважилась на експеримент й щодня упродовж двох тижнів проходила по 20 тисяч кроків. Про трансформацію свого тіла дівчина розповіла на сторінці в соціальних мережах.