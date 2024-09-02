9 дней в пустыне под палящим солнцем: на фестивале Burning Man не продают продукты, кроме одного

В течение девяти дней в пустыне США участники не могут покупать там продукты, кроме, как делиться ими. Но одну вещь на фестивале все же можно купить — это лед.

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Фестиваль Burning Man — ежегодное мероприятие, которое происходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада на западе США. Он известен не только тем, что его участники неделю своей жизни проводят под палящим солнцем, но и тем, что на фестивале вообще не продают продуктов, кроме одного. Об этом пишет издание Daily Star.

Фестиваль не для слабонервных. Событие начинается в последний понедельник августа в 00:00 и длится восемь дней. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, который отмечается в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после захода солнца, когда сжигают огромную деревянную статую человека.

В течение девяти дней в пустыне США участники не могут покупать там продукты, кроме, как делиться ими. Один из основателей события Ларри Харви объяснил это так: Burning Man — это семейный пикник. Вы же не будете что-то продавать своим, вы просто поделитесь".

Но одну вещь на фестивале все же можно купить — лед.

Весь лед ежедневно продается из "Ледяного купола" в огромных 10-фунтовых блоках за 7 долларов (5,30 фунтов стерлингов) или измельченный в мешки по 16 фунтов за 12 долларов (9,14 фунтов стерлингов).

Посетители Burning Man не имеют других возможностей для хранения льда, поскольку любой лед, принесенный на фестиваль, не проживет больше дня в жарком климате.

Завсегдатай Burning Man, Карл Хандельсман, добавил: "Я принес 20 кегов домашнего пива и домашние кеги пряной имбирно-лаймовой водки, и это единственный способ ее охладить. Поэтому я не могу подать этот подарок всем без льда".

Посетители фестиваля должны взять с собой все необходимые средства для "суровых условий".

Напомним, что на острове Лидо стартовал 81-й Венецианский международный кинофестиваль-2024, который длится с 28 августа по 7 сентября. Мировые знаменитости уже выгуляли свои первые наряды на красной дорожке в день открытия.