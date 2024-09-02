9 днів у пустелі під палючим сонцем: на фестивалі Burning Man не продають продукти, крім одного

Протягом дев’яти днів у пустелі США учасники не можуть купувати там продукти, окрім, як ділитися ними. Але одну річ на фестивалі все ж таки можна купити — це лід.

Related video

Фестиваль Burning Man — щорічний захід, який відбувається в пустелі Блек-Рок в штате Невада на заході США. Він відомий не лише тим, що його учасники тиждень свого життя проводять під палючим сонцем, а й тим, що на фестивалі взагалі не продають продуктів, крім одного. Про це пише видання Daily Star.

Фестиваль не для слабкодухих. Подія розпочинається в останній понеділок серпня о 00:00 та триває вісім днів. Останній день припадає на День Праці, офіційне свято, яке відзначається у США першого понеділка вересня, вихідний день для більшості організацій. Кульмінація відбувається в суботу після заходу сонця, коли спалюють величезну дерев'яну статую людини.

Протягом дев’яти днів у пустелі США учасники не можуть купувати там продукти, окрім, як ділитися ними. Один із засновників події Ларрі Харві пояснив це так: Burning Man — це сімейний пікнік. Ви ж не будете щось продавати своїм, ви просто поділіться".

Але одну річ на фестивалі все ж таки можна купити — це — лід.

Весь лід щодня продається з "Крижаного купола" у величезних 10-фунтових блоках за 7 доларів (5,30 фунтів стерлінгів) або подрібнений у мішки по 16 фунтів за 12 доларів (9,14 фунтів стерлінгів).

Відвідувачі Burning Man не мають інших можливостей для зберігання льоду, оскільки будь-який лід, принесений на фестиваль, не проживе більше дня в спекотному кліматі.

Завсідник Burning Man, Карл Хандельсман, додав: "Я приніс 20 кегів домашнього пива та домашні кеги пряної імбирно-лаймової горілки, і це єдиний спосіб її охолодити. Тож я не можу подати цей подарунок усім без льоду".

Відвідувачі фестивалю повинні взяти з собою всі необхідні засоби для "суворих умов".

Нагадаємо, що на острові Лідо стартував 81-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль-2024, який триває з 28 серпня до 7 вересня. Світові знаменитості вже вигуляли свої перші вбрання на червоній доріжці в день відкриття.