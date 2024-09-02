"Ноги зашатались": женщина нашла в ручье потерянный золотой клад (фото)

Британка отметила, что ее находка "пропитана эмоциями", связанными с потерей и разочарованием в любви, прощание с надеждами, которым не суждено было сбыться.

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Охотница за сокровищами Джейн проводит много времени в поисках интересных вещей в ручьях и реках на юге Англии. Своими находками — от римских монет до потерянных игрушек — девушка делится в TikTok, где на нее подписались более 173 тысяч пользователей сети.

Недавно Джейн опубликовала новое видео, чтобы поделиться одной из самых интересных своих находок по состоянию на сегодня. Британка признается, что была просто ошеломлена, когда увидела ее.

"Со мной произошло чудо сегодня утром, когда удалось поднять со дна это прекрасное кольцо с бриллиантовым пасьянсом, золотом и платиной. Вероятно, ювелирное изделие изготовлено в начале 1970-х годов", — добавляет она.

Поскольку кольцо было в труднодоступном месте, можно предположить, что его выбросили в водоем намеренно.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Джейн идет вброд через реку, описывая свое волнение, которое она почувствовала, когда увидела украшение в прозрачной воде.

Джейн предполагает, что кольцо выбросили намеренно Фото: TikTok

"Я была поражена. Мои ноги мгновенно подкосились, когда заметила отблеск золота. Такое впечатление, что находишься в своеобразном трансе. Поднимаешь кольцо и не до конца веришь в то, что видишь. Раньше я никогда не находила бриллиантов", — вспоминает девушка.

Вместе с тем, она добавила, что находка "пропитана эмоциями", связанными с потерей и разочарованием в любви, прощание с надеждами, которым не суждено было сбыться, и болью.

В комментариях люди начали выдвигать свои версии, кому могло принадлежать кольцо.

"Это печально, потому что когда-то это кольцо означало для кого-то все. Может, оно соскользнуло с пальца и женщина оплакивала его потерю? Возможно, украли украшение или она намеренно бросила его в воду в порыве гнева или сильного горя?" — размышляет одна из участниц обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что житель австралийского штата Виктория, вооружившись лишь бюджетным металлоискателем, обнаружил в "золотом треугольнике" слиток весом 4,6 кг, в котором было 2,6 кг золота. "Золотым треугольником Виктории" называют район, простирающийся между Балларатом, Бендиго и Сен-Арно.

Кроме того, стюардессу арестовали за контрабанду почти одного килограмма золота: перед рейсом из Маската (Оман) в Каннур (Индия) она спрятала драгоценный металл в своей прямой кишке.