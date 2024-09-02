"Ноги захитались": жінка знайшла у струмку втрачений золотий скарб (фото)

Британка зазначила, що її знахідка "просякнута емоціями", пов’язаними з втратою та розчаруванням у коханні, прощання з надіями, яким не судилося справдитися.

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Мисливиця за скарбами Джейн проводить багато часу в пошуках цікавих речей у струмках та річках на півдні Англії. Своїми знахідками — від римських монет до загублених іграшок — дівчина ділиться у TikTok, де на неї підписались понад 173 тисячі користувачів мережі.

Нещодавно Джейн опублікувала нове відео, щоб поділитися однією з найцікавіших своїх знахідок станом на сьогодні. Британка зізнається, що була просто приголомшена, коли побачила її.

"Зі мною сталось диво сьогодні вранці, коли вдалось підняти з дна цю прекрасну каблучку з діамантовим пасьянсом, золотом і платиною. Ймовірно, ювелірний виріб виготовлений на початку 1970-х років", — додає вона.

Оскільки каблучка була у важкодоступному місці, можна припустити, що її викинули у водойму навмисно.

На опублікованих кадрах можна побачити, як Джейн йде убрід через річку, описуючи своє хвилювання, яке вона відчула, коли побачила прикрасу у прозорій воді.

Джейн припускає, що каблучку викинули навмисно Фото: TikTok

"Я була вражена. Мої ноги миттєво підкосилися, коли помітила відблиск золота. Таке враження, що перебуваєш у своєрідному трансі. Підіймаєш каблучку й не до кінця віриш в те, що бачиш. Раніше я ніколи не знаходила діамантів", — згадує дівчина.

Разом з тим, вона додала, що знахідка "просякнута емоціями", пов’язаними з втратою та розчаруванням у коханні, прощання з надіями, яким не судилося справдитися, й болем.

У коментарях люди почали висувати свої версії, кому могла належати каблучка.

"Це сумно, бо колись ця каблучка означала для когось все. Може, вона зісковзнула з пальця й жінка оплакувала її втрату? Можливо, прикрасу вкрали? Чи вона навмисно кинула її у воду в пориві гніву або сильного горя?" — роздумує одна з учасниць обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель австралійського штату Вікторія, озброївшись лише бюджетним металошукачем, виявив у "золотому трикутнику" злиток вагою 4,6 кг, у якому було 2,6 кг золота. "Золотим трикутником Вікторії" називають район, що простягається між Балларатом, Бендіго та Сен-Арно.

Крім того, стюардесу заарештували за контрабанду майже одного кілограма золота: перед рейсом з Маската (Оман) до Каннура (Індія) вона сховала дорогоцінний метал у своїй прямій кишці.