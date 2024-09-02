Памятная авиакатастрофа: одного из пилотов "высосало из кабины" самолета (фото)

На высоте 23 000 футов два из шести окон кабины пилотов лопнули, оставив зияющую дыру в лайнере. Ужасающий случай был пересказан в рамках сериала "Кошмар на высоте 30 000 футов".

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Одна из самых запоминающихся авиакатастроф в истории британской авиации пересказывается с совершенно новыми подробностями. 20 июня 1990 год капитана Тима Ланкастера высосало из окна кабины, когда он находился на высоте тысячи футов в воздухе. Об этом вспоминает Daily Star.

Менее чем через 15 минут после начала полета из Бирмингема (Англия) в Малагу (Испания) капитан рейса British Airways Тим Ланкастер и второй капитан Алистер Атчисон оказались в эпицентре одного из ужасных событий. На высоте 23 000 футов два из шести окон кабины пилотов лопнули, оставив зияющую дыру в лайнере, который летел со скоростью 400 миль в час. Благодаря героическим действиям экипажа капитан и все, кто находился на борту, остались живы, и трагедии удалось избежать.

Этот ужасающий случай был пересказан в рамках сериала канала Channel 5. Вчера вечером (30 августа) в эфир вышел предпоследний эпизод сериала "Кошмар на высоте 30 000 футов", в котором рассказывается о печальных событиях рейса BA5390. В ней рассказывается о том, как 10 июня 1990 года капитан Тим Ланкастер был мгновенно выдернут из своего кресла и выброшен через открытый иллюминатор, а его туловище и голова с силой столкнулись с внешней обшивкой самолета.

Быстрая реакция бортпроводника Найджела Огдена в последующие мгновения принесла ему статус национального героя, поскольку он вцепился в ноги капитана и держал его. Чудесным образом капитан Ланкастер отделался лишь обморожением, переломами и ушибами.

Тима Ланкастера высосало из окна кабины Фото: X (Twitter)

Найджел ранее рассказывал, что услышал "огромный взрыв", который потряс его, прежде чем он вошел в кабину, чтобы подать чай пилотам. Через несколько секунд он уже держал капитана за ноги, чтобы тот не вылетел. Во время хаоса второму пилоту Алистеру Атчисону не оставалось ничего другого, как взять управление пострадавшим самолетом на себя. Еще один бортпроводник Саймон Роджерс прочно занял место в кресле пилота, чтобы помочь избежать катастрофы.

"Все, что я помню, — это как я смотрел на Аластера, пытавшегося взять самолет под контроль, и кричал "Mayday! Mayday!". Бог знает как, но пока все это происходило, но ему удалось взять самолет под контроль", — вспоминал Найджел Огден.

Пилот остался жив Фото: Daily Mirror

В условиях хаоса второй пилот Атчисон справился с этой задачей и снизился до высоты, на которой воздух был пригоден для дыхания. Он также подготовился к аварийной посадке, когда капитан все еще частично был за пределами кабины пилотов. Вопреки всему, рейс BA5390 в итоге благополучно приземлился в аэропорту Саутгемптона (Англия).

"Давление на Аластера, должно быть, было огромным. Жизнь каждого была в его руках — но он прекрасно довел самолет до посадки", — добавил Найджел Огден.

Ранее Фокус сообщал, что пассажиры заперли кричащую девочку в туалете самолета, чтобы "перевоспитать" ее. Бабушка девочки позволила Гоу Тингтинг и еще одной женщине забрать свою внучку, которая громко кричала и плакала. Они попытались успокоить девочку необычным и грубым способом.

Также стало известно, что пилот во время полета признался, что не имеет разрешения на посадку. Недавно рейс авиакомпании Alaska Airlines был отклонен от запланированного пункта назначения из-за шокирующего признания одного из членов экипажа. Он сделал неожиданное объявление по системе оповещения.