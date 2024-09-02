Пам'ятна авіакатастрофа: одного з пілотів "висмоктало з кабіни" літака (фото)

На висоті 23 000 футів два з шести вікон кабіни пілотів лопнули, залишивши зяючу діру в лайнері. Жахливий випадок було переказано в рамках серіалу "Кошмар на висоті 30 000 футів".

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Одну з найбільш пам'ятних авіакатастроф в історії британської авіації переповідають з абсолютно новими подробицями. 20 червня 1990 року капітана Тіма Ланкастера висмоктало з вікна кабіни, коли він перебував на висоті тисячі футів у повітрі. Про це згадує Daily Star.

Менш ніж за 15 хвилин після початку польоту з Бірмінгема (Англія) до Малаги (Іспанія) капітан рейсу British Airways Тім Ланкастер і другий капітан Алістер Атчісон опинилися в епіцентрі однієї з жахливих подій. На висоті 23 000 футів два з шести вікон кабіни пілотів лопнули, залишивши здоровенну дірку в лайнері, який летів зі швидкістю 400 миль на годину. Завдяки героїчним діям екіпажу капітан і всі, хто перебував на борту, залишилися живі, і трагедії вдалося уникнути.

Цей жахливий випадок було переказано в рамках серіалу каналу Channel 5. Учора ввечері (30 серпня) в ефір вийшов передостанній епізод серіалу "Кошмар на висоті 30 000 футів", у якому розповідається про сумні події рейсу BA5390. У ній розповідається про те, як 10 червня 1990 року капітана Тіма Ланкастера миттєво висмикнули зі свого крісла і викинули через відкритий ілюмінатор, а його тулуб і голова з силою зіткнулися із зовнішньою обшивкою літака.

Швидка реакція бортпровідника Найджела Огдена в наступні миті принесла йому статус національного героя, оскільки він вчепився в ноги капітана і тримав його. Дивовижним чином капітан Ланкастер відбувся лише обмороженням, переломами та забоями.

Тіма Ланкастера висмоктало з вікна кабіни Фото: X (Twitter)

Найджел раніше розповідав, що почув "величезний вибух", який вразив його, перш ніж він увійшов у кабіну, щоб подати чай пілотам. Через кілька секунд він уже тримав капітана за ноги, щоб той не вилетів. Під час хаосу другому пілоту Алістеру Атчісону не залишалося нічого іншого, як узяти керування постраждалим літаком на себе. Ще один бортпровідник Саймон Роджерс міцно зайняв місце в кріслі пілота, щоб допомогти уникнути катастрофи.

"Усе, що я пам'ятаю, — це як я дивився на Аластера, який намагався взяти літак під контроль, і кричав "Mayday! Mayday!". Бог знає як, але поки все це відбувалося, але йому вдалося взяти літак під контроль", — згадував Найджел Огден.

Пілот залишився живий Фото: Daily Mirror

В умовах хаосу другий пілот Атчісон впорався з цим завданням і знизився до висоти, на якій повітря було придатне для дихання. Він також підготувався до аварійної посадки, коли капітан все ще частково був за межами кабіни пілотів. Попри все, рейс BA5390 у підсумку благополучно приземлився в аеропорту Саутгемптона (Англія).

"Тиск на Аластера, мабуть, був величезним. Життя кожного було в його руках — але він прекрасно довів літак до посадки", — додав Найджел Огден.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири замкнули дівчинку, яка кричала, в туалеті літака, щоб "перевиховати" її. Бабуся дівчинки дозволила Гоу Тінгінг і ще одній жінці забрати свою онуку, яка голосно кричала і плакала. Вони спробували заспокоїти дівчинку незвичайним і грубим способом.

Також стало відомо, що пілот під час польоту зізнався, що не має дозволу на посадку. Нещодавно рейс авіакомпанії Alaska Airlines було відхилено від запланованого пункту призначення через приголомшливе зізнання одного з членів екіпажу. Він зробив несподіване оголошення по системі оповіщення.