Остров рядом с одним из самых известных городов мира остался полностью заброшен (видео)

Большинство зданий настолько обветшали, что в них невозможно зайти, но это не помешало группе искателей приключений отправиться к острову, чтобы осмотреть его.

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Таинственный остров Норт-Бротер (США) лежит менее чем в миле от побережья одного из самых известных городов мира. Он полностью заброшен и недоступен для посещения, но имеет захватывающую историю. Об этом пишет The Mirror.

Остров расположен на реке Ист-Ривер рядом с Нью-Йорком. Он не доступен для посещения, но это не помешало группе искателей приключений попасть на него. Авторы канала Adventure Junkies на YouTube поделился своим опытом плавания на каяке через Ист-Ривер, чтобы осмотреть заброшенную достопримечательность.

"Это удивительное приключение. Путешествие на каяке по Ист-Ривер делает его уникальным. Большинство зданий настолько обветшали, что в них невозможно зайти, но, гуляя по острову, вы увидите, как сильно изменилась природа", — говорит один из исследователей.

В ролике были показаны старинные заброшенные здания, покрытые зарослями. Люди впервые начали использовать остров в 1869 году, когда был построен маяк. В середине 1880-х годов с острова Блэквелл — ныне остров Рузвельта — на остров Норт-Бротерр была перенесена больница Риверсайд. Она использовалась для лечения и изоляции жертв оспы, чтобы остановить распространение болезни среди населения.

Большинство зданий настолько обветшали, что в них невозможно зайти Фото: Wiki Commons

Со временем там стали лечить и помещать в карантин больных тифом и туберкулезом. Одной из самых известных жительниц острова была Мэри Мэллон, также известная как тифозная Мэри, которая прожила на острове более двух десятилетий до своей смерти в 1938 году. В течение 1930-х годов остров перестали использовать в качестве карантинного пункта.

После Второй мировой войны из-за нехватки жилья остров стал домом для ветеранов войны и их семей. Когда эта проблема была решена, остров снова стал необитаемым вплоть до 1950-х годов, когда его стали использовать в качестве лечебного центра для подростков-наркоманов. Однако коррупция среди персонала, дороговизна и плохие условия жизни вынудили закрыть центр в 1960-х годах.

Остров Норт-Бротер со временем перешел в частную собственность, а в 2009 году были вновь приобретен городом Нью-Йорком. Сейчас он используется как заповедник для птиц.

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