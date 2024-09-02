Острів поруч з одним із найвідоміших міст світу залишився повністю покинутим (відео)

Більшість будівель настільки застаріли, що в них неможливо зайти, але це не завадило групі шукачів пригод вирушити до острова, щоб оглянути його.

Related video

Таємничий острів Норт-Бротер (США) лежить менш ніж за милю від узбережжя одного з найвідоміших міст світу. Він повністю занедбаний і недоступний для відвідування, але має захопливу історію. Про це пише The Mirror.

Острів розташований на річці Іст-Рівер поруч із Нью-Йорком. Він не доступний для відвідування, але це не завадило групі шукачів пригод потрапити на нього. Автори каналу Adventure Junkies на YouTube поділилися своїм досвідом плавання на каяку через Іст-Рівер, щоб оглянути занедбану пам'ятку.

"Це дивовижна пригода. Подорож на каяку по Іст-Рівер робить його унікальним. Більшість будівель настільки застаріли, що в них неможливо зайти, але, гуляючи островом, ви побачите, як сильно змінилася природа", — каже один із дослідників.

У ролику було показано старовинні занедбані будівлі, вкриті заростями. Люди вперше почали використовувати острів 1869 року, коли було побудовано маяк. У середині 1880-х років з острова Блеквелл — нині острів Рузвельта — на острів Норт-Бротерр було перенесено лікарню Ріверсайд. Її використовували для лікування та ізоляції жертв віспи, щоб зупинити поширення хвороби серед населення.

Більшість будівель настільки застаріли, що в них неможливо зайти Фото: Wiki Commons

Згодом там стали лікувати та поміщати в карантин хворих на тиф і туберкульоз. Однією з найвідоміших мешканок острова була Мері Меллон, також відома як тифозна Мері, яка прожила на острові понад два десятиліття до своєї смерті 1938 року. Протягом 1930-х років острів перестали використовувати як карантинний пункт.

Після Другої світової війни через брак житла острів став домом для ветеранів війни та їхніх сімей. Коли цю проблему було вирішено, острів знову став незаселеним аж до 1950-х років, коли його стали використовувати як лікувальний центр для підлітків-наркоманів. Однак корупція серед персоналу, дорожнеча і погані умови життя змусили закрити центр у 1960-х роках.

Острів Норт-Бротер згодом перейшов у приватну власність, а 2009 року був знову придбаний містом Нью-Йорком. Зараз його використовують як заповідник для птахів.

Раніше Фокус повідомляв, що популярний в Instagram курорт спорожнів і перетворився на "острів-привид". Туроператор Джанлука Чіменті стверджує, що, попри величезну кількість відвідувачів, існує серйозна проблема, через яку страждають багато підприємств.

Також стало відомо, що заховану в лісі піраміду назвали "дивом природи". Величезну чотиристоронню споруду було побудовано з граніту. Це один з 11 пам'ятників на території маєтку Балморал, більшість з яких були зведені королевою Вікторією.