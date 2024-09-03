Под водой найдено доисторическое сооружение: оно может "переписать" историю человечества
Сейчас ученые продолжают исследовать пещерные системы, образовавшиеся миллионы лет назад.
На побережье вблизи острова Майорка (Испания) найден древний каменный мост, который может "переписать" историю человечества. Конструкцию обнаружили в затопленных районах, которые ранее никогда не становились объектом для исследования, пишет издание Daily Star.
Изначально считалось, что люди впервые прибыли на Майорку в 2 500 году до н.э., путешествуя с Пиренейского полуострова и юга Франции. Однако недавно обнаруженный подводный мост в пещере Женовеса, похоже, заставляет ученых пересмотреть эту теорию.
По словам ученых из Университета Южной Флориды, 25-футовая (около 7,6 м) конструкция возведена около 6 000 лет назад, то есть на 2 000 лет раньше, чем считалось до этого. Экспертам удалось четко определить, когда и как использовали это сооружение, благодаря кальцитовым образованиям на стенах.
Профессор геологии Богдан Онац из Университета штата Флорида (США), который вместе с коллегами исследовал находку, уверен, что она может изменить историю.
"Наличие этого подводного моста и других артефактов свидетельствует о сложном уровне деятельности в то время, то есть ранние поселенцы уже знали о ресурсах в пещере и построили стратегическую инфраструктуру для навигации. Это исследование подчеркивает важность междисциплинарного сотрудничества в раскрытии исторической правды и углублении нашего понимания развития человечества", — отметил он.
Сейчас ученые продолжают исследовать пещерные системы и отложения внутри, образовавшиеся миллионы лет назад.
Напомним, ранее Фокус писал о подвесном мосте, протянувшемся на 150 метров над ущельем реки Дадун в китайском городе Чунцин. Этот объект называют "самым страшным подвесным мостом" в мире из-за его устрашающего вида.
А вот 70-летний Стив Либерт, охотник за затонувшими кораблями из Мичигана (США), утверждает, что нашел обломки корабля, затонувшего в 1679 году. Однако, по словам мужчины, чиновники-бюрократы не позволяют поднять сокровище на поверхность.