Под водой найдено доисторическое сооружение: оно может "переписать" историю человечества

Сейчас ученые продолжают исследовать пещерные системы, образовавшиеся миллионы лет назад.

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На побережье вблизи острова Майорка (Испания) найден древний каменный мост, который может "переписать" историю человечества. Конструкцию обнаружили в затопленных районах, которые ранее никогда не становились объектом для исследования, пишет издание Daily Star.

Изначально считалось, что люди впервые прибыли на Майорку в 2 500 году до н.э., путешествуя с Пиренейского полуострова и юга Франции. Однако недавно обнаруженный подводный мост в пещере Женовеса, похоже, заставляет ученых пересмотреть эту теорию.

По словам ученых из Университета Южной Флориды, 25-футовая (около 7,6 м) конструкция возведена около 6 000 лет назад, то есть на 2 000 лет раньше, чем считалось до этого. Экспертам удалось четко определить, когда и как использовали это сооружение, благодаря кальцитовым образованиям на стенах.

Конструкцию обнаружили в затопленных районах Фото: R. Landreth

Профессор геологии Богдан Онац из Университета штата Флорида (США), который вместе с коллегами исследовал находку, уверен, что она может изменить историю.

"Наличие этого подводного моста и других артефактов свидетельствует о сложном уровне деятельности в то время, то есть ранние поселенцы уже знали о ресурсах в пещере и построили стратегическую инфраструктуру для навигации. Это исследование подчеркивает важность междисциплинарного сотрудничества в раскрытии исторической правды и углублении нашего понимания развития человечества", — отметил он.

Сейчас ученые продолжают исследовать пещерные системы и отложения внутри, образовавшиеся миллионы лет назад.

Эта находка может изменить историю Фото: R. Landreth

Напомним, ранее Фокус писал о подвесном мосте, протянувшемся на 150 метров над ущельем реки Дадун в китайском городе Чунцин. Этот объект называют "самым страшным подвесным мостом" в мире из-за его устрашающего вида.

А вот 70-летний Стив Либерт, охотник за затонувшими кораблями из Мичигана (США), утверждает, что нашел обломки корабля, затонувшего в 1679 году. Однако, по словам мужчины, чиновники-бюрократы не позволяют поднять сокровище на поверхность.