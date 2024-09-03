Під водою знайдено доісторичну споруду: вона може "переписати" історію людства

Наразі вчені продовжують досліджувати печерні системи, що утворилися мільйони років тому.

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На узбережжі поблизу острова Майорка (Іспанія) знайдено стародавній кам'яний міст, який може "переписати" всю історію людства. Конструкцію виявили у затоплених районах, які раніше ніколи не ставали об’єктом для дослідження, пише видання Daily Star.

Спочатку вважалося, що люди вперше прибули на Майорку у 2 500 році до н.е., подорожуючи з Піренейського півострова та півдня Франції. Однак нещодавно виявлений підводний міст в печері Женовеса, схоже, змушує вчених переглянути цю теорію.

За словами науковців з Університету Південної Флориди, 25-футова (близько 7,6 м) конструкція зведена близько 6 000 років тому, тобто на 2 000 років раніше, аніж вважалося до цього. Експертам вдалось чітко визначити, коли і як використовували цю споруду, завдяки кальцитовим утворенням на стінах.

Конструкцію виявили у затоплених районах Фото: R. Landreth

Професор геології Богдан Онац з Університету штату Флорида (США), який разом з колегами досліджував знахідку, впевнений, що вона може змінити історію.

"Наявність цього підводного мосту та інших артефактів свідчить про складний рівень діяльності в той час, тобто ранні поселенці вже знали про ресурси в печері й побудували стратегічну інфраструктуру для навігації. Це дослідження підкреслює важливість міждисциплінарної співпраці у розкритті історичної правди та поглибленні нашого розуміння розвитку людства", — зазначив він.

Наразі вчені продовжують досліджувати печерні системи та відкладення всередині, що утворилися мільйони років тому.

Ця знахідка може змінити історію Фото: R. Landreth

Нагадаємо, раніше Фокус писав про підвісний міст, що простягнувся на 150 метрів над ущелиною річки Дадун у китайському місті Чунцін. Цей об'єкт називають "найстрашнішим підвісним мостом" у світі через його страхітливий вигляд.

А от 70-річний Стів Ліберт, мисливець за затонулими кораблями з Мічигану (США), стверджує, що знайшов уламки корабля, затонулого у 1679 році. Однак, за словами чоловіка, чиновники-бюрократи не дозволяють підняти скарб на поверхню.