Сошлись два "титана": на соревнованиях по поеданию хот-догов побит многолетний рекорд

Американец Джои Честнат обогнал своего соперника из Японии Такеру Кобаяши, съев 83 сосиски в булочке за 10 минут.

Related video

Американец Джои Честнат побил мировой рекорд, съев 83 хот-дога во время специального выпуска Netflix, посвященного Дню труда, обойдя своего соперника-едока Такеру Кобаяши из Японии. Джои в итоге побил и рекорд Такеру и свой собственный рекорд. Об этом пишет Upi.

У участников было 10 минут, чтобы съесть как можно больше хот-догов в течение специального выпуска. При этом 83 хот-дога Честната не только превзошли рекорд Кобаяши в 67 хот-догов, съеденных во время мероприятия, но и его собственный мировой рекорд в 76 хот-догов, который он установил в 2021 году.

Соревнования между Джли Честнатом и Такеру Кобаяши

40-летний Джои Честнат и 46-летний Такеру Кобаяши являются двумя из самых известных и титулованных едоков, которые соревновались друг с другом за звание лучшего потребителя хот-догов на знаменитом ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов Nathan's. Однако во вторник они впервые сошлись лицом к лицу за 15 лет, согласно Netflix.

Соревнования между Джои Честнатом и Такеру Кобаяши Фото: Netflix

Кобаяши был действующим чемпионом Nathan's по хот-догам с 2002 по 2007 год. Затем, с 2008 года, безраздельно властвовал Честнат, выиграв все конкурсы, кроме одного в течение следующих 17 лет.

4 июля Честнат не смог принять участие в легендарном конкурсе едоков, который ежегодно проводится на Кони-Айленде в Бруклине, из-за его спонсорства Impossible Foods, производителя постных продуктов, и конкурирующего бренда сосисок.

В этом году "Горчичный пояс" достался Патрику Бертолетти за 58 съеденных хот-догов.

Напомним, Джои Честнат очень расстроил бренд "Натанс", когда ушел к их конкурентам и перестал есть на соревнованиях сосиски с говядиной. Теперь он поедает хот-доги с сосисками на растительной основе.