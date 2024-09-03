Зійшлися два "титани": на змаганнях із поїдання хотдогів побито багаторічний рекорд

Американець Джої Честнат обігнав свого суперника з Японії Такеру Кобаяші, з'ївши 83 сосиски в булочці за 10 хвилин.

Related video

Американець Джої Честнат побив світовий рекорд, з'ївши 83 хотдоги під час спеціального випуску Netflix, присвяченого Дню праці, обійшовши свого суперника-їдця Такеру Кобаяші з Японії. Джої в підсумку побив і рекорд Такеру, і власний рекорд. Про це пише Upi.

В учасників було 10 хвилин, щоб з'їсти якомога більше хотдогів протягом спеціального випуску. Водночас 83 хотдоги Честната не тільки перевершили рекорд Кобаяші в 67 штук, з'їдених під час заходу, а і його власний світовий рекорд у 76 хотдогів, який він встановив 2021 року.

Змагання між Джлі Честнатом і Такеру Кобаяші

40-річний Джої Честнат і 46-річний Такеру Кобаяші є двома з найвідоміших і найтитулованіших їдців, які змагалися один з одним за звання найкращого споживача на знаменитому щорічному конкурсі з поїдання хотдогів Nathan's. Однак у вівторок вони вперше зійшлися віч-на-віч за 15 років, згідно з Netflix.

Змагання між Джої Честнатом і Такеру Кобаяші Фото: Netflix

Кобаяші був чинним чемпіоном Nathan's з хотдогів з 2002-го до 2007 року. Потім, із 2008 року, безроздільно володарював Честнат, вигравши всі конкурси, окрім одного, протягом наступних 17 років.

4 липня Честнат не зміг узяти участь у легендарному конкурсі їдців, який щорічно проводять на Коні-Айленді в Брукліні, через його спонсорство Impossible Foods, виробника пісних продуктів, і конкуруючого бренду сосисок.

Цього року "Гірчичний пояс" дістався Патріку Бертолетті за 58 з'їдених хотдогів.

Нагадаємо, Джої Честнат дуже засмутив бренд "Натанс", коли пішов до їхніх конкурентів і припинив їсти на змаганнях сосиски з яловичиною. Тепер він поїдає хотдоги із сосисками на рослинній основі.