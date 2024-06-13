Королю хот-догів заборонили брати участь у змаганнях після того, як він став веганом

Джої Честнат став безперечним королем поїдання сосисок із булками. Він програв лише раз у 2007 році, а через 14 років — примудрився проковтнути рекордні 76 штук.

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Багаторічний переможець щорічного конкурсу з поїдання "хот-догів Натана", які виробляє американська мережа закусочних швидкого харчування Nathan's Famous, Джоуї Честнат цьогоріч відмовився від булочок із яловичиною через угоду, яку він уклав, щоб представляти інший бренд, Impossible Foods. Про це пише NY Post.

Цей виробник пісного м'яса відомий своїм бургером, який містить синтезовану в лабораторії речовину під назвою "гем". Також нещодавно компанія випустила фейкову сосиску, "зроблену з рослин".

Уродженець Каліфорнії Честнат вигравав конкурс із поїдання хот-догів 16 разів. У 2021 році він зжер рекордні 76 "бутербродів" і навіть примудрився зберегти свій титул, з'ївши торік мізерні 62 штуки.

Представник Major League Eating, який проводить змагання, заявив що організатори щосили намагалися задовольнити різні вимоги Честната. Вони навіть погодилися дозволити йому взяти участь у конкуруючому фестивалі з поїдання хот-догів на честь Дня праці, який буде записано на плівку для телебачення, за умови, що жодну марку хот-догів не буде згадано. Однак вони не можуть дозволити чемпіону просувати інший бренд хот-догів.

Честнату заплатили 200 000 доларів за участь у конкурсі Натана минулого року, і запропонували чотирирічний контракт на 1,2 мільйона доларів. Сторони ще можуть домовитися, однак часу залишилося мало — до 4 липня.

"Він Майкл Джордан у змагальному харчуванні. Але уявіть, якби Майкл Джордан сказав Nike: "Мені подобається бути обличчям Nike, але я також хочу зніматися в рекламі Adidas", — сказало джерело.

У заяві MLE йдеться: "Ми спустошені, дізнавшись, що Джоуї Честнат вирішив представляти конкуруючий бренд, який продає хот-доги на рослинній основі, замість того, щоб брати участь у знаменитому конкурсі з поїдання хот-догів, який проводиться Nathan's четвертого липня 2024 року... Протягом майже двох десятиліть ми працювали згідно з одними й тими самими базовими положеннями про ексклюзивність хот-догів. Однак, схоже, Джоуї та його менеджери віддали пріоритет новому партнерству з іншим брендом, а не нашим давнім стосункам... Джоуї Честнат — американський герой. Нам би дуже хотілося, щоб він був присутній на Міжнародному конкурсі з поїдання хот-догів імені Натана. Ми сподіваємося, що він повернеться, коли вже не представлятиме конкуруючий бренд".

Якщо Честнат піде назавжди, букмекери назвуть фаворитом цього року Джеффрі Еспера, який минулого року посів друге місце, з'ївши 49 хот-догів.

Нагадаємо, у лютому в польському Вроцлаві правоохоронці пригостили психічно хворого українця хот-догом, натомість змусивши зізнатися у 26 злочинах.