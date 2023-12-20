Кухарі, на вихід! У США відкриється ресторан, де готувати й подавати будуть роботи (фото)

Штучний інтелект контролюватиме всі процеси — від готування до подачі, а клієнти зможуть спостерігати за роботом-кухарем Flippy 2.

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Робот-кухар Flippy 2 обзавівся власним автономним рестораном у Пасадені (США), де він самостійно готуватиме гамбургери і картоплю фрі, передає Newatlas.

Клієнт зможе оформити замовлення через інтерактивний екран за допомогою віджетів, а потім простежить, як роботи смажать котлети для гамбургерів на грилі, упаковують картоплю, наливають напої. Інженери з Miso Robotics, які створили Flippy 2, упевнені, що це стане для відвідувачів свого роду шоу.

Роботи прикріплені до спеціальних рейок, що спрощує і водночас контролює їхнє пересування кухнею. По суті, це роботичні руки, здатні брати предмети, пересувати їх, піднімати й опускати. За такі дії, як подрібнення яловичини, формування котлет, приправа соусами відповідає система штучного інтелекту. Вона ж стежить за тим, щоб усіх норм готування дотримувалися, витримувалася правильна температура, порції були потрібного розміру і ваги.

Робот Flippy 2 від Miso Robotics готує картоплю-фрі Фото: Miso Robotics Inc

"Наскільки нам відомо, це перший у світі діючий ресторан, де як замовлення, так і кожен процес приготування повністю автоматизовані", — сказав Джон Міллер, член правління компанії Miso Robotics про запуск робо-ресторану в Пасадені (США).

У перші дні роботи за Flippy 2 наглядатимуть співробітники закусочної, розташованої поблизу. Якщо він буде добре справлятися, то його нададуть самому собі. Якщо ні, то повідомлять розробникам про проблеми для подальшого їх усунення.

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Автономна закусочна буде розташована збоку від бургер-бару з персоналом, тож навколо все ще будуть люди, які виправлятимуть помилки Фліппі та похмуро дивитимуться на машини, які незабаром дадуть змогу закладам швидкого харчування "управляти набагато меншим екіпажем, у менш стресовій обстановці... Водночас забезпечуючи заробітну плату, вищу за середню".

Компанія Miso Robotics сподівається, що такий проєкт надихне наступне покоління підприємців у галузі кулінарії та ресторанного бізнесу на впровадження штучного інтелекту й автоматизації.

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