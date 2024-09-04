Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Туристка призвала успеть посетить Венецию, пока та не ушла под воду (видео)

италия, Венеция, прилив, вода, подтопление, затопление, туристы
Венеция

Исследования показывают, что ежегодно уровень воды в Венецианской лагуне растет на 0,5 см, а по прогнозам экспертов Венеция может оказаться под водой до 2150 года.

Related video

В Италию Венецию накрыли наводнения из-за чего город, который и так находится в воде, погрузился в нее еще больше. Туристы бродят по воде и опасаются, что город может уйти под воду. Об этом пишет Mirror.

Так, пользовательница TikTok @julekatharinaa опубликовал видео с подписью: "Знак, что нужно посетить Венецию, пока она не исчезнет".

На видео девушка продемонстрировала, как бредет по щиколотку в воде возле базилика Святого Марка.

Другой пользователь TikToker @arxiii5 также поделился видео ожидания от Венеции и реальности, начиная с великолепных достопримечательностей города в разделе "Венецианские ожидания", а затем перейдя к "реальности", где туристы передвигаются через наводнение на возвышенных дорожках.

В подписи было указано: "Повышение уровня воды может нарушить повседневную жизнь и туризм, но местные жители и посетители собираются вместе, чтобы передвигаться по залитым водой улицам и сохранить очарование этого культового места".

@julekatharinaaa Your sign to visit Venice before it‘s gone 🌊 #italy #venice #stmarcosquare #travel ♬ original sound - wanderLindy

Наводнение в Венеции не является чем-то новым. Исследования показывают, что ежегодно уровень воды в Венецианской лагуне растет на 0,5 см, а по прогнозам экспертов Венеция может оказаться под водой до 2150 года.

Кроме того, в 2020 году был введен барьер от наводнений, чтобы до некоторой степени защитить город от приливов, но это не окончательное решение. Записи города показывают, что из 324 интенсивных наводнений, начиная с 1872 года, масштабные 187 произошли только за последние три десятилетия, что указывает на тревожный рост проблемы.

Напомним, что туристка из Великобритании была поражена заоблачными ценами на продукты в турецком аэропорту Даламан, назвав их "шуткой". В вирусном ролике, собравшем более 7 000 лайков, туристка удивилась, что за бургер турки хотят 20 евро.