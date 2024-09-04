Туристка призвала успеть посетить Венецию, пока та не ушла под воду (видео)

Исследования показывают, что ежегодно уровень воды в Венецианской лагуне растет на 0,5 см, а по прогнозам экспертов Венеция может оказаться под водой до 2150 года.

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В Италию Венецию накрыли наводнения из-за чего город, который и так находится в воде, погрузился в нее еще больше. Туристы бродят по воде и опасаются, что город может уйти под воду. Об этом пишет Mirror.

Так, пользовательница TikTok @julekatharinaa опубликовал видео с подписью: "Знак, что нужно посетить Венецию, пока она не исчезнет".

На видео девушка продемонстрировала, как бредет по щиколотку в воде возле базилика Святого Марка.

Другой пользователь TikToker @arxiii5 также поделился видео ожидания от Венеции и реальности, начиная с великолепных достопримечательностей города в разделе "Венецианские ожидания", а затем перейдя к "реальности", где туристы передвигаются через наводнение на возвышенных дорожках.

В подписи было указано: "Повышение уровня воды может нарушить повседневную жизнь и туризм, но местные жители и посетители собираются вместе, чтобы передвигаться по залитым водой улицам и сохранить очарование этого культового места".

Наводнение в Венеции не является чем-то новым. Исследования показывают, что ежегодно уровень воды в Венецианской лагуне растет на 0,5 см, а по прогнозам экспертов Венеция может оказаться под водой до 2150 года.

Кроме того, в 2020 году был введен барьер от наводнений, чтобы до некоторой степени защитить город от приливов, но это не окончательное решение. Записи города показывают, что из 324 интенсивных наводнений, начиная с 1872 года, масштабные 187 произошли только за последние три десятилетия, что указывает на тревожный рост проблемы.

Напомним, что туристка из Великобритании была поражена заоблачными ценами на продукты в турецком аэропорту Даламан, назвав их "шуткой". В вирусном ролике, собравшем более 7 000 лайков, туристка удивилась, что за бургер турки хотят 20 евро.