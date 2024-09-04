Туристка закликала встигнути відвідати Венецію, поки та не пішла під воду (відео)

Дослідження показують, що щороку рівень води у Венеціанській лагуні зростає на 0,5 см, а за прогнозами експертів Венеція може опинитись під водою до 2150 року.

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В Італію Венецію накрили повені через що місто, яке і так перебуває у воді, занурилося у неї ще більше. Туристи бродять по воді і побоюються, що місто може піти під воду. Про це пише Mirror.

Так, користувачка TikTok @julekatharinaa опублікував відео із підписом: "Знак, що потрібно відвідати Венецію, поки вона не зникне".

На відео дівчина продемонструвала, як бреде по щиколотку у воді біля базиліку Святого Марка.

Інший користувач TikToker @arxiii5 також поділився відео очікування від Венеції і реальності, починаючи з чудових пам’яток міста в розділі "Венеціанські очікування", а потім перейшовши до "реальності", де туристи пересуваються через повінь на підвищених доріжках.

У підписі було зазначено: "Підвищення рівня води може порушити повсякденне життя та туризм, але місцеві жителі та відвідувачі збираються разом, щоб пересуватися залитими водою вулицями та зберегти чарівність цього культового місця".

Повінь у Венеції не є чимось новим. Дослідження показують, що щороку рівень води у Венеціанській лагуні зростає на 0,5 см, а за прогнозами експертів Венеція може опинитись під водою до 2150 року.

Крім того, у 2020 році було введено бар’єр від повеней, щоб до певної міри захистити місто від припливів, але це не остаточне рішення. Записи міста показують, що з 324 інтенсивних повеней, починаючи з 1872 року, масштабні 187 відбулися лише за останні три десятиліття, що вказує на тривожне зростання проблеми.

Нагадаємо, що туристка з Великої Британії була приголомшена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом". У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась, що за бургер турки хочуть 20 євро.