Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Туристка закликала встигнути відвідати Венецію, поки та не пішла під воду (відео)

італія, Венеція, приплив, вода, підтоплення, затоплення, туристи
Венеція

Дослідження показують, що щороку рівень води у Венеціанській лагуні зростає на 0,5 см, а за прогнозами експертів Венеція може опинитись під водою до 2150 року.

Related video

В Італію Венецію накрили повені через що місто, яке і так перебуває у воді, занурилося у неї ще більше. Туристи бродять по воді і побоюються, що місто може піти під воду. Про це пише Mirror.

Так, користувачка TikTok @julekatharinaa опублікував відео із підписом: "Знак, що потрібно відвідати Венецію, поки вона не зникне".

На відео дівчина продемонструвала, як бреде по щиколотку у воді біля базиліку Святого Марка.

Інший користувач TikToker @arxiii5 також поділився відео очікування від Венеції і реальності, починаючи з чудових пам’яток міста в розділі "Венеціанські очікування", а потім перейшовши до "реальності", де туристи пересуваються через повінь на підвищених доріжках.

У підписі було зазначено: "Підвищення рівня води може порушити повсякденне життя та туризм, але місцеві жителі та відвідувачі збираються разом, щоб пересуватися залитими водою вулицями та зберегти чарівність цього культового місця".

@julekatharinaaa Your sign to visit Venice before it‘s gone 🌊 #italy #venice #stmarcosquare #travel ♬ original sound - wanderLindy

Повінь у Венеції не є чимось новим. Дослідження показують, що щороку рівень води у Венеціанській лагуні зростає на 0,5 см, а за прогнозами експертів Венеція може опинитись під водою до 2150 року.

Крім того, у 2020 році було введено бар’єр від повеней, щоб до певної міри захистити місто від припливів, але це не остаточне рішення. Записи міста показують, що з 324 інтенсивних повеней, починаючи з 1872 року, масштабні 187 відбулися лише за останні три десятиліття, що вказує на тривожне зростання проблеми.

Нагадаємо, що туристка з Великої Британії була приголомшена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом". У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась, що за бургер турки хочуть 20 євро.