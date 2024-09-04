Мужчина продал за сотни долларов монеты, которые валялись у него дома 80 лет (фото)

По словам экспертов, монету номиналом 50 пенсов можно продать за 379 тысяч гривен, если кому-то повезет ее найти.

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Британец не мог поверить своим глазам, когда нашел в доме 80-летнюю коллекцию мелких денег. Однако настоящий сюрприз ждал его впереди, ведь их стоимость, как оказалось, сегодня оценивают в сотни долларов. Об этом пишет издание Daily Star.

"Обналичиваю мелкие деньги, которые я сэкономил за 80 лет. В моей коллекции экземпляры номиналом 50 пенсов, 1 и 2 фунта", — говорит в кадре автор видео, зарегистрированный в TikTok под ником UK. Coin Hunt.

По словам экспертов, редкую монету в 50 пенсов "Kew Gardens" можно продать даже за 7 000 фунтов стерлингов (около 379 тыс. грн), если кому-то повезет ее найти. Этот экземпляр впервые отчеканили в 2009 году в честь 250-летия знаменитого лондонского памятника архитектуры. В обращение выпущено всего 210 тысяч единиц, что делает их очень популярными среди коллекционеров.

Британец обменял старые монеты Фото: TikTok

Обменяв первую партию мелких монет, прибыль британца выросла до 420,50 фунтов стерлингов (22,7 тыс. грн), а затем он продал и остальные. В общем мужчине удалось выручить 627,50 фунтов стерлингов (34 тыс. грн).

С момента публикации это видео на TikTok собрало немало просмотров, лайков и комментариев.

"Вы продали Kew Gardens!";

"Все монеты почти новые";

"Я увидел редкую монету в вашей коллекции";

"Ну, учитывая, что монета была выпущена в 1998 году, вы можете ошибиться".

Сейчас за страницей UK. Coin Hunt в TikTok следит 451 тыс. подписчиков.

Напомним, ранее Фокус писал, что 70-летний пенсионер и коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету, датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Интуиция подсказала мужчине, что находка может иметь коллекционную ценность.

Кроме того, мы рассказывали о коллекционере военной техники Нике Миде из Нортгемптоншира, который нашел в танке золотые слитки. Мужчина похвастался ценным трофеем и официально передал его представителям власти.