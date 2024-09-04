Чоловік продав за сотні доларів монети, які валялись у нього вдома 80 років (фото)

За словами експертів, монету номіналом 50 пенсів можна продати за 379 тисяч гривень, якщо комусь пощастить її знайти.

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Британець не міг повірити своїм очам, коли знайшов у будинку 80-річну колекцію дрібних грошей. Однак справжній сюрприз чекав на нього попереду, адже їхню вартість, як виявилось, сьогодні оцінюють у сотні доларів. Про це пише видання Daily Star.

"Переводжу в готівку дрібні гроші, які я заощадив за 80 років. У моїй колекції екземпляри номіналом 50 пенсів, 1 та 2 фунти", — каже у кадрі автор відео, зареєстрований у TikTok під ніком UK. Coin Hunt.

За словами експертів, рідкісну монету в 50 пенсів "Kew Gardens" можна продати навіть 7 000 фунтів стерлінгів (близько 379 тис. грн), якщо комусь пощастить її знайти. Цей екземпляр вперше викарбували у 2009 році на честь 250-річчя знаменитої лондонської пам'ятки архітектури. В обіг випущено лише 210 тисяч одиниць, що робить їх дуже популярними серед колекціонерів.

Британець обміняв старі монети Фото: TikTok

Обмінявши першу партію дрібних монет, прибуток британця зріс до 420,50 фунтів стерлінгів (22,7 тис. грн), а згодом він продав й решту. Загалом чоловікові вдалось вторгувати 627,50 фунтів стерлінгів (34 тис. грн).

З моменту публікації це відео на TikTok зібрало чимало переглядів, вподобань і коментарів.

"Ви продали Kew Gardens!";

"Всі монети майже нові";

"Я побачив рідкісну монету у вашій колекції";

"Ну, враховуючи, що монета була випущена в 1998 році, ви можете помилитися".

Станом на зараз за сторінкою UK. Coin Hunt у TikTok слідкує 451 тис. підписників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати колекційну цінність.

Крім того, ми розповідали про колекціонера військової техніки Ніка Міда з Нортгемптоншира, який знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади.