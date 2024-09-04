Чоловік продав за сотні доларів монети, які валялись у нього вдома 80 років (фото)
За словами експертів, монету номіналом 50 пенсів можна продати за 379 тисяч гривень, якщо комусь пощастить її знайти.
Британець не міг повірити своїм очам, коли знайшов у будинку 80-річну колекцію дрібних грошей. Однак справжній сюрприз чекав на нього попереду, адже їхню вартість, як виявилось, сьогодні оцінюють у сотні доларів. Про це пише видання Daily Star.
"Переводжу в готівку дрібні гроші, які я заощадив за 80 років. У моїй колекції екземпляри номіналом 50 пенсів, 1 та 2 фунти", — каже у кадрі автор відео, зареєстрований у TikTok під ніком UK. Coin Hunt.
За словами експертів, рідкісну монету в 50 пенсів "Kew Gardens" можна продати навіть 7 000 фунтів стерлінгів (близько 379 тис. грн), якщо комусь пощастить її знайти. Цей екземпляр вперше викарбували у 2009 році на честь 250-річчя знаменитої лондонської пам'ятки архітектури. В обіг випущено лише 210 тисяч одиниць, що робить їх дуже популярними серед колекціонерів.
Обмінявши першу партію дрібних монет, прибуток британця зріс до 420,50 фунтів стерлінгів (22,7 тис. грн), а згодом він продав й решту. Загалом чоловікові вдалось вторгувати 627,50 фунтів стерлінгів (34 тис. грн).
З моменту публікації це відео на TikTok зібрало чимало переглядів, вподобань і коментарів.
- "Ви продали Kew Gardens!";
- "Всі монети майже нові";
- "Я побачив рідкісну монету у вашій колекції";
- "Ну, враховуючи, що монета була випущена в 1998 році, ви можете помилитися".
Станом на зараз за сторінкою UK. Coin Hunt у TikTok слідкує 451 тис. підписників.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати колекційну цінність.
Крім того, ми розповідали про колекціонера військової техніки Ніка Міда з Нортгемптоншира, який знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади.