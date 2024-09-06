Буквально ступить два шага: как выглядит самая короткая в мире улица (фото)

Эбенезер Плейс в Шотландии попала в Книгу рекордов Гиннеса после того, как местный житель подал документы, подтверждающие размер улицы.

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Улицу Эбенезер Плейс (Ebenezer Place) длиной 2,06 м в городе Кейтнесс, что в Шотландии, называют самой короткой в мире. Там есть только один дом, где располагается отель Mackays и бистро № 1. Об этом пишет издание Metro.

По словам нынешнего владельца отеля Мюррея Ламонта, когда посетители впервые слышат имя Эбенезер в названии улицы, берущей свое начало с 1887 года, то вспоминают о персонаже Чарльза Диккенса — Эбенезере Скрудже из "Рождественской песни".

Однако предприниматель объясняет этимологию другим способом: первый хозяин этого помещения, Александр Синклер, был религиозным человеком, а Эбенезер — это библейское имя, которое имеет еврейское происхождение и означает "камень помощи".

Эта улица длиной всего 2,06 м Фото: SWNS

Мюррей утверждает, что по этому адресу всегда был отель, но в 1913 году начался период затишья, когда парламент Великобритании принял так называемый сухой закон, который позволил общинам в небольших районах Шотландии самостоятельно решать, запрещать ли алкоголь в их регионе. Тогда жители городка решили завязать со спиртным, поэтому бизнес потерял часть дохода.

Кстати, Эбенезер Плейс попала в Книгу рекордов Гиннеса после того, как Мюррей подал документы, подтверждающие размер улицы. Представитель организации ехал 50 часов, чтобы увидеть ее собственными глазами.

Мюррей Ламонт добавляет: "Каждые несколько минут мы видим людей, которые стоят здесь и фотографируются, целый день и всю ночь".

Улица Эбенезер Плейс попала в Книгу рекордов Гиннеса Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о 37-летней Эмме Траскотт из Великобритании, которая уже более двух лет путешествует по миру и ни копейки не платит за аренду жилья. Женщина присматривает за чужими домами, пока их владельцы в отпуске или командировке, поливая растения, вынося мусор и заботясь о домашних животных.

А вот 43-летний Марк Джевонс, посетивший 40 стран мира, был крайне разочарован, когда узнал, что забронированный им отель Pyramids and Sphinx View в Гизе (Египет) оказался выдумкой.