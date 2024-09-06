Буквально ступити два кроки: який вигляд має найкоротша в світі вулиця (фото)

Ебенезер Плейс у Шотландії потрапила до Книги рекордів Гіннеса після того, як місцевий житель подав документи, що підтверджують розмір вулиці.

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Вулицю Ебенезер Плейс (Ebenezer Place) завдовжки 2,06 м в місті Кейтнесс, що у Шотландії, називають найкоротшою у світі. Там є лише один будинок, де розташовується готель Mackays та бістро № 1. Про це пише видання Metro.

За словами нинішнього власника готелю Мюррея Ламонта, коли відвідувачі вперше чують ім'я Ебенезер в назві вулиці, що бере свій початок з 1887 року, то згадують про персонажа Чарльза Діккенса — Ебенезера Скруджа з "Різдвяної пісні".

Однак підприємець пояснює етимологію в інший спосіб: перший господар цього помешкання, Олександр Сінклер, був релігійною людиною, а Ебенезер — це біблійне ім'я, яке має єврейське походження й означає "камінь допомоги".

Ця вулиця завдовжки всього 2,06 м Фото: SWNS

Мюррей стверджує, що за цією адресою завжди був готель, але в 1913 році почався період затишшя, коли парламент Великої Британії прийняв так званий закон тверезість, який дозволив громадам у невеликих районах Шотландії самостійно вирішувати, чи забороняти алкоголь у їхньому регіоні. Тоді жителі містечка вирішили зав’язати зі спиртним, тож бізнес втратив частину доходу.

До речі, Ебенезер Плейс потрапила до Книги рекордів Гіннеса після того, як Мюррей подав документи, що підтверджують розмір вулиці. Представник організації їхав 50 годин, щоб побачити дивовижу на власні очі.

Мюррей Ламонт додає: "Кожні кілька хвилин ми бачимо людей, які стоять тут і фотографуються, цілий день та всю ніч".

Вулиця Ебенезер Плейс потрапила до Книги рекордів Гіннеса Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 37-річну Емму Траскотт з Великої Британії, яка вже більш як два роки подорожує світом й жодної копійки не платить за оренду житла. Жінка пильнує за чужими будинками, поки їхні власники у відпустці чи відрядженні, поливаючи рослини, виносячи сміття та турбуючись за домашніми тваринами.

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