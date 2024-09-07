Как узнать, что ваша кошка любит вас больше, чем своего другого хозяина: верные признаки

Существуют некоторые признаки, чтобы понять, что коты вас точно любят.

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В то время как некоторые кошки любят прижиматься к своим хозяевам, другие предпочитают проводить время в одиночестве и раздражаются, когда вы вторгаетесь в их пространство. Это заставляет некоторых владельцев сомневаться, любят ли их кошки их вообще. Об этом пишет издание Мirror.

Итак, если ваша кошка трется своим телом о ваше, это "явный признак того, что ваша кошка приняла вас в свою социальную группу".

Если кошка зашла в вашу спальню, пока вы спите, вы можете быть спокойны, зная, что ваша кошка не только любит вас, но и доверяет вам.

Кроме того, коты медленно моргают глазами, когда находятся рядом с любимым хозяином.

Что касается других признаков, если ваша кошка разминает лапы, как котенок, то они точно любят вас. Так как они делают это, когда хотят, чтобы у матери выделилось молоко. Некоторые описывают это милое действие как "приготовление печенья".

Также никто не отменяет и мурлыканье — это один из самых главных признаков.

Напомним, ранее ученые рассказали, зачем кошки смотрят в одну точку и пугают людей.

Также Фокус писал о признаках дающих понять, что кошка скучала по вам.