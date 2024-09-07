Як дізнатися, що ваша кішка любить вас більше, ніж свого іншого господаря: вірні ознаки

Існують деякі ознаки, щоб зрозуміти, що коти вас точно люблять.

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У той час як деякі кішки люблять притискатися до своїх господарів, інші вважають за краще проводити час на самоті і дратуються, коли ви вторгаєтеся в їхній простір. Це змушує деяких власників сумніватися, чи люблять їхні кішки їх взагалі. Про це пише видання Мirror.

Отже, якщо ваша кішка треться своїм тілом об ваше, це "явна ознака того, що ваша кішка прийняла вас у свою соціальну групу".

Якщо кішка зайшла до вашої спальні, поки ви спите, ви можете бути спокійні, знаючи, що ваша кішка не тільки любить вас, а й довіряє вам.

Крім того, коти повільно кліпають очима, коли перебувають поруч з улюбленим господарем.

Що стосується інших ознак, якщо ваша кішка розминає лапи, як кошеня, то вони точно люблять вас. Бо вони роблять це, коли хочуть, щоб у матері виділилося молоко. Деякі описують цю милу дію як "приготування печива".

Також ніхто не скасовує і муркотіння — це одна з найголовніших ознак.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, навіщо кішки дивляться в одну точку і лякають людей.

Також Фокус писав про ознаки, які дають зрозуміти, що кішка сумувала за вами.