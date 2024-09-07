Испытают жуткую боль: вот почему людям никогда не стоит удалять когти своим кошкам

Удаление когтей у котов можно сравнить с ампутацией последнего сустава пальца, что вызывает сильную боль.

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Владельцы пушистых друзей знают, как сложно удалить когти своим кошкам. Но если этого не сделать, они будуть точить когти о диван в гостинной. И то же самое можно сказать о любой мебели в доме, поэтому вы понимаете, почему многие владельцы кошек решают удалить когти своим животным. Об этом пишет издание Unilad.

Однако это может быть не лучшим решением для вашей кошки, даже если это касается вашего дивана.

Согласно данным Общества защиты животных США: "Удаление когтей — это ампутация последней кости каждого пальца на лапе кошки".

Общество в основном сравнивало удаление когтей с отрезанием пальца по последней косточке, поэтому для наших пушистых друзей это болезненный опыт.

Они продолжили и объяснили: "Стандартный метод удаления когтей — ампутация скальпелем или гильотинными кусачками. Раны зашивают швами или хирургическим клеем, а лапы перевязывают".

По сути, последняя кость пальцев кошачьих ног ампутируется и удаляется из-за удаления когтей, что приводит к защемлению сухожилий и связок, что полностью удаляет коготь.

В конечном итоге они заживают, но кошки могут испытывать "сильную боль", когда учатся ходить с тем, что по сути является ампутированными пальцами.

Также кошки испытывают трудности с равновесием, прыжками и ходьбой — то, что наверняка приведет к тому, что кошки потратят свои девять жизней. Удаление когтей даже само по себе имеет долгосрочные последствия, включая проблемы с подвижностью, хроническую боль и артрит.

Также Фокус писал о том, что существует как минимум 7 распространенных заблуждений о кошках. Кошки с давних времен привлекали людей не только своей красотой, грацией и преданностью, но и шлейфом загадок, который тянется за ними веками.