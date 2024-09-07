Зазнають моторошного болю: ось чому людям ніколи не варто видаляти кігті своїм кішкам

Видалення кігтів у котів можна порівняти з ампутацією останнього суглоба пальця, що викликає сильний біль.

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Власники пухнастих друзів знають, як складно видалити кігті своїм кішкам. Але якщо цього не зробити, вони будуть точити кігті об диван у вітальні. І те ж саме можна сказати про будь-які меблі в будинку, тому ви розумієте, чому багато власників кішок вирішують видалити кігті своїм тваринам. Про це пише видання Unilad.

Однак це може бути не найкращим рішенням для вашої кішки, навіть якщо це стосується вашого дивана.

Згідно з даними Товариства захисту тварин США: "Видалення кігтів — це ампутація останньої кістки кожного пальця на лапі кішки".

Суспільство здебільшого порівнювало видалення кігтів із відрізуванням пальця по останній кісточці, тому для наших пухнастих друзів це болючий досвід.

Вони продовжили і пояснили: "Стандартний метод видалення кігтів — ампутація скальпелем або гільйотинними кусачками. Рани зашивають швами або хірургічним клеєм, а лапи перев'язують".

По суті, остання кістка пальців пальців котячих ніг ампутується і видаляється через видалення кігтів, що призводить до защемлення сухожиль і зв'язок, що повністю видаляє кіготь.

Зрештою вони заживають, але кішки можуть відчувати "сильний біль", коли вчаться ходити з тим, що по суті є ампутованими пальцями.

Також кішки зазнають труднощів з рівновагою, стрибками і ходьбою — те, що напевно призведе до того, що кішки витратять свої дев'ять життів. Видалення кігтів навіть саме по собі має довгострокові наслідки, включно з проблемами з рухливістю, хронічним болем і артритом.

Також Фокус писав про те, що існує щонайменше 7 поширених хибних думок про кішок. Кішки з давніх часів приваблювали людей не тільки своєю красою, грацією і відданістю, а й шлейфом загадок, який тягнеться за ними століттями.