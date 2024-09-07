Пропадут с поля зрения: знаменитые кольца Сатурна исчезнут всего через несколько месяцев

В 2025 году планета наклонится таким образом, что ее кольца будут вне поля зрения.

Related video

Кольца Сатурна, которые большинство из нас видео на картинках или в школьных учебниках, состоят из кусков льда, а также камней и пыли. Об этом пишет издание Unilad.

Люди впервые обнаружили их еще в 1610 году, когда астроном Галилео Галилей наблюдал за гигантскими кольцами. Однако они скоро исчезнут из виду из-за явления, которое происходит каждые несколько десятилетий.

Ранее НАСА высказывалось о кольцах. Хотя в какой-то момент ученые считали, что им потребуется около 300 миллионов лет, чтобы полностью исчезнуть, возникла новая версия.

Фактически, данные, собранные космическим аппаратом НАСА "Кассини" в 2017 году, показали, что, как ожидается, кольцам потребуется 100 миллионов лет, чтобы окончательно исчезнуть. В конце концов, они растают из-за ультрафиолетового излучения Солнца и других метеороидов, сталкивающихся с кольцами и заставляющих частицы льда испаряться.

Хотя это не произойдет в ближайшее время, всего через несколько месяцев мы вообще не сможем увидеть кольца с Земли.

Кольца Сатурна обычно можно увидеть в небольшой телескоп, но в 2025 году планета наклонится таким образом, что ее кольца будут вне поля зрения. Согласно IFL Science, "угол наклона" "упадет до нуля, когда дойдет до 23 марта 2025 года".

Обычно это происходит каждые 29,5 лет — это именно то время, за которое Сатурн совершает один оборот вокруг Солнца. Это не единственное странное явление, которое происходит с кольцами Сатурна.

Примерно каждые 15 лет на кольцах Сатурна появляются большие пятна, которые НАСА называет "спицами", и ученые до сих пор не могут понять, что их вызывает, несмотря на то, что впервые их заметили еще в 1980-х годах.

Как уже писал Фокус, к Земле летит астероид размером с два футбольных поля. Такое происходит раз в 10 лет. По космическим меркам этот астероид будет находиться очень близко от нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли раскрыть тайну ускорения солнечного ветра и необычайно медленного снижения его температуры по мере удаления от Солнца.