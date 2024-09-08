"Кусок ранней Солнечной системы": мужчина годами подпирал двери камнем за $100 тысяч

Однажды фермер увидел, как неподалеку от его дома падает небесное тело. Он пошел на поиски и нашел еще теплый метеорит в кратере.

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Американец из Мичигана (США) не мог поверить своим глазам, когда узнал, что камень, который в течение десятилетий использовали как стоппер для дверей, на самом деле стоит $100 тысяч. Об этом пишет издание LadBible.

Мужчине, которому этот камень в знак дружбы подарил местный фермер в далеком 1988 году, недавно сообщили, что на самом деле это метеорит, сформированный во времена ранней Солнечной системы.

По словам фермера, однажды в 1930-х годах он увидел, как неподалеку от его дома падает небесное тело. Он пошел на поиски и нашел еще теплый метеорит, откопав его из кратера.

Недавно новый владелец решил поинтересоваться, за сколько можно продать этот камень, и передал его Монализе Сирбеску — преподавательнице геологии, которая специализируется на науках о Земле и атмосфере в Центральном Мичиганском университете (США).

Метеорит передали для исследования ученым Фото: Central Michigan University

Эксперт исследовала небесное тело под рентгеновской флуоресценцией, ведь сразу поняла, что это что-то особенное. Ей удалось выяснить, что метеорит был сплавом железа и никеля в соотношение 88% к 12% соответственно.

"Обычно такие метеориты состоят примерно из 95% железа, а остальное — это тяжелые металлы, галлий или золото. Однако данный экземпляр на 12% состоял из чистого никеля. Без преувеличения это самый ценный образец, который я когда-либо держала в своей жизни, как в финансовом, так и в научном плане. Только представьте, это кусочек ранней Солнечной системы", — отметила Сирбеску.

Интересно, что фермер не только использовал ценный метеорит как стоппер для дверей в течение 30 лет, но и позволял своим детям носить его в школу, чтобы изучать на уроках. После оценки специалисты назвали метеорит Эдмором — в честь местности, где он упал.

Фермер позволял своим детям носить метеорит в школу, чтобы изучать его на уроках Фото: Central Michigan University

Напомним, ранее Фокус писал, что пенсионерка из поселка Колци (Румыния) несколько десятилетий назад принесла домой глыбу весом около 3,5 кг. Все это время женщина использовала ее для подпирания дверей и даже не догадывалась о реальной стоимости находки.

Также стало известно, что в кошельке мужчины нашли загадочную редкую монету, о которой он не знал. Пользователи соцсетей решили помочь парню выяснить ее происхождение. Фотографией поделился пользователь с ником Western-Equivalent44 на популярном форуме Reddit.