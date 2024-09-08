"Шматок ранньої Сонячної системи": чоловік роками підпирав двері камінцем за $100 тисяч

Одного дня фермер побачив, як неподалік від його будинку падає небесне тіло. Він пішов на пошуки й знайшов ще теплий метеорит у кратері.

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Американець з Мічигану (США) не міг повірити своїм очам, коли дізнався, що камінь, який протягом десятиліть використовували як стопер для дверей, насправді вартує $100 тисяч. Про це пише видання LadBible.

Чоловікові, якому цей камінець на знак дружби подарував місцевий фермер у далекому 1988 році, нещодавно повідомили, що насправді це метеорит, який сформувався в часи ранньої Сонячної системи.

За словами фермера, одного дня в 1930-х роках він побачив, як неподалік від його будинку падає небесне тіло. Він пішов на пошуки й знайшов ще теплий метеорит, відкопавши його з кратера.

Нещодавно новий власник вирішив поцікавитися, за скільки можна продати цей камінь, й передав його Моналізі Сірбеску — викладачці геології, яка спеціалізується на науках про Землю та атмосферу в Центральному Мічиганському університеті (США).

Метеорит передали для дослідження вченим Фото: Central Michigan University

Експертка дослідила небесне тіло під рентгенівською флуоресценцією, адже відразу зрозуміла, що це щось особливе. Їй вдалось з’ясувати, що метеорит був сплавом заліза та нікелю у співвідношення 88% до 12% відповідно.

"Зазвичай такі метеорити складаються приблизно з 95% заліза, а решта — це важкі метали, галій або золото. Однак даний екземпляр на 12% складався з чистого нікелю. Без перебільшення це найцінніший зразок, який я коли-небудь тримала у своєму житті, як у фінансовому, так і в науковому плані. Тільки уявіть, це шматочок ранньої Сонячної системи", — зазначила Сірбеску.

Цікаво, що фермер не тільки використовував цінний метеорит як стопер для дверей протягом 30 років, а й дозволяв своїм дітям носити його до школи, щоб вивчати на уроках. Після оцінки фахівці назвали метеорит Едмором — на честь місцевості, де він впав.

Фермер дозволяв своїм дітям носити метеорит до школи, щоб вивчати його на уроках Фото: Central Michigan University

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пенсіонерка з селища Колци (Румунія) кілька десятиліть тому принесла додому брилу вагою близько 3,5 кг. Весь цей час жінка використовувала її для підпирання дверей й навіть не здогадувалась про реальну вартість знахідки.

Також стало відомо, що в гаманці чоловіка знайшли загадкову рідкісну монету, про яку він не знав. Користувачі соцмереж вирішили допомогти хлопцеві з'ясувати її походження. Фотографією поділився користувач із ніком Western-Equivalent44 на популярному форумі Reddit.