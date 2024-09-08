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"Шматок ранньої Сонячної системи": чоловік роками підпирав двері камінцем за $100 тисяч

Чоловік знайшов небесне тіло вартість 100 тисяч доларів, 30 років він підпирав метеоритом двері, курйози, знахідки
Фото: Central Michigan University | Американець 30 років підпирав двері метеоритом

Одного дня фермер побачив, як неподалік від його будинку падає небесне тіло. Він пішов на пошуки й знайшов ще теплий метеорит у кратері.

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Американець з Мічигану (США) не міг повірити своїм очам, коли дізнався, що камінь, який протягом десятиліть використовували як стопер для дверей, насправді вартує $100 тисяч. Про це пише видання LadBible.

Чоловікові, якому цей камінець на знак дружби подарував місцевий фермер у далекому 1988 році, нещодавно повідомили, що насправді це метеорит, який сформувався в часи ранньої Сонячної системи.

За словами фермера, одного дня в 1930-х роках він побачив, як неподалік від його будинку падає небесне тіло. Він пішов на пошуки й знайшов ще теплий метеорит, відкопавши його з кратера.

Нещодавно новий власник вирішив поцікавитися, за скільки можна продати цей камінь, й передав його Моналізі Сірбеску — викладачці геології, яка спеціалізується на науках про Землю та атмосферу в Центральному Мічиганському університеті (США).

Чоловік знайшов небесне тіло вартість 100 тисяч доларів, 30 років він підпирав метеоритом двері, курйози, знахідки Fullscreen
Метеорит передали для дослідження вченим
Фото: Central Michigan University

Експертка дослідила небесне тіло під рентгенівською флуоресценцією, адже відразу зрозуміла, що це щось особливе. Їй вдалось з’ясувати, що метеорит був сплавом заліза та нікелю у співвідношення 88% до 12% відповідно.

"Зазвичай такі метеорити складаються приблизно з 95% заліза, а решта — це важкі метали, галій або золото. Однак даний екземпляр на 12% складався з чистого нікелю. Без перебільшення це найцінніший зразок, який я коли-небудь тримала у своєму житті, як у фінансовому, так і в науковому плані. Тільки уявіть, це шматочок ранньої Сонячної системи", — зазначила Сірбеску.

Цікаво, що фермер не тільки використовував цінний метеорит як стопер для дверей протягом 30 років, а й дозволяв своїм дітям носити його до школи, щоб вивчати на уроках. Після оцінки фахівці назвали метеорит Едмором — на честь місцевості, де він впав.

Чоловік знайшов небесне тіло вартість 100 тисяч доларів, 30 років він підпирав метеоритом двері, курйози, знахідки Fullscreen
Фермер дозволяв своїм дітям носити метеорит до школи, щоб вивчати його на уроках
Фото: Central Michigan University

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пенсіонерка з селища Колци (Румунія) кілька десятиліть тому принесла додому брилу вагою близько 3,5 кг. Весь цей час жінка використовувала її для підпирання дверей й навіть не здогадувалась про реальну вартість знахідки.

Також стало відомо, що в гаманці чоловіка знайшли загадкову рідкісну монету, про яку він не знав. Користувачі соцмереж вирішили допомогти хлопцеві з'ясувати її походження. Фотографією поділився користувач із ніком Western-Equivalent44 на популярному форумі Reddit.