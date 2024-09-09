Уволили директора садика, которая приняла от ребенка подарок за $1 (фото)

В обосновании увольнения утверждается, что женщина нарушила правило Министерства образования, которое запрещает учителям принимать подарки или деньги от учеников или их родителей.

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В Китае уволили директора садика, которая фигурирует в этой истории под фамилией Ван, за то, что она приняла от воспитанника маленькую коробку конфет стоимостью 1 доллар. Кадры с камер наблюдения, установленных в учебном заведении, зафиксировали, как мальчик передал полиэтиленовый пакет с коробкой конфет женщине, которая сидела на передней парте вместе с другой воспитательницей. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Заведующая детского сада Санся в Чунцине, что на юго-западе Китая, подала в суд на своего бывшего работодателя после того, как её уволили в сентябре прошлого года.

Сообщается, что это обычная практика среди учеников в Китае — присылать подарки или поздравительные открытки своим учителям накануне ежегодного Дня учителя, который отмечается 10 сентября.

В обосновании увольнения утверждается, что Ван нарушила правило Министерства образования, которое запрещает учителям принимать подарки или деньги от учеников или их родителей.

В Китае директор садика потеряла работу из-за коробки конфет Фото: SCMP/Douyin

В марте этого года суд принял решение, которым признал, что детский сад уволил директора незаконно и обязал выплатить ей компенсацию. После подачи апелляции первоначальный вердикт оставили в силе.

Увольнение Ван стало трендом в социальных сетях. Руководительницу детского сада засыпали комплиментами и словами поддержки.

"Как это смешно! Ее уволили за то, что она приняла подарок стоимостью всего шесть юаней?" — удивился один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Как учитель, я испытываю горькое разочарование. Наказание было слишком серьезным".

Напомним, ранее Фокус писал, что в Италии уволили учительницу за то, что она пропустила всего 20 из 24 лет работы в школе в Кьоджи. За все эти годы она только четыре месяца подряд преподавала историю и философию в средней школе.

Кроме того, учительница из США, которая называет себя мисс Уайтбио, рассказала о наряде, который нельзя носить педагогу в школе, где она работает. Женщина сняла просветительское видео и опубликовала на своей странице в TikTok, собрав более 5,8 миллиона просмотров и множество противоречивых реакций от подписчиков.