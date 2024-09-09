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МирФан

Уволили директора садика, которая приняла от ребенка подарок за $1 (фото)

Директора садика уволили за взятку от ученика, коробка конфет, подарок для учительницы
Фото: SCMP/Douyin | Директора уволили из-за коробки конфет

В обосновании увольнения утверждается, что женщина нарушила правило Министерства образования, которое запрещает учителям принимать подарки или деньги от учеников или их родителей.

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В Китае уволили директора садика, которая фигурирует в этой истории под фамилией Ван, за то, что она приняла от воспитанника маленькую коробку конфет стоимостью 1 доллар. Кадры с камер наблюдения, установленных в учебном заведении, зафиксировали, как мальчик передал полиэтиленовый пакет с коробкой конфет женщине, которая сидела на передней парте вместе с другой воспитательницей. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Заведующая детского сада Санся в Чунцине, что на юго-западе Китая, подала в суд на своего бывшего работодателя после того, как её уволили в сентябре прошлого года.

Сообщается, что это обычная практика среди учеников в Китае — присылать подарки или поздравительные открытки своим учителям накануне ежегодного Дня учителя, который отмечается 10 сентября.

В обосновании увольнения утверждается, что Ван нарушила правило Министерства образования, которое запрещает учителям принимать подарки или деньги от учеников или их родителей.

Директора садика уволили за взятку от ученика, коробка конфет, подарок для учительницы Fullscreen
В Китае директор садика потеряла работу из-за коробки конфет
Фото: SCMP/Douyin

В марте этого года суд принял решение, которым признал, что детский сад уволил директора незаконно и обязал выплатить ей компенсацию. После подачи апелляции первоначальный вердикт оставили в силе.

Увольнение Ван стало трендом в социальных сетях. Руководительницу детского сада засыпали комплиментами и словами поддержки.

"Как это смешно! Ее уволили за то, что она приняла подарок стоимостью всего шесть юаней?" — удивился один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Как учитель, я испытываю горькое разочарование. Наказание было слишком серьезным".

Напомним, ранее Фокус писал, что в Италии уволили учительницу за то, что она пропустила всего 20 из 24 лет работы в школе в Кьоджи. За все эти годы она только четыре месяца подряд преподавала историю и философию в средней школе.

Кроме того, учительница из США, которая называет себя мисс Уайтбио, рассказала о наряде, который нельзя носить педагогу в школе, где она работает. Женщина сняла просветительское видео и опубликовала на своей странице в TikTok, собрав более 5,8 миллиона просмотров и множество противоречивых реакций от подписчиков.