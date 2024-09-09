Звільнили директорку садочка, яка прийняла від дитини подарунок за $1 (фото)

В обґрунтуванні звільнення стверджується, що жінка порушила правило Міністерства освіти, яке забороняє вчителям приймати подарунки чи гроші від учнів або їхніх батьків.

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У Китаї звільнили директорку садочка, яка фігурує в історії під прізвищем Ван, за те, що вона прийняла від вихованця маленьку коробку цукерок вартістю 1 долар. Кадри з камер спостереження, встановлених у навчальному закладі, зафіксували, як хлопчик передав поліетиленовий пакет з коробкою цукерок жінці, яка сиділа на передній парті разом з іншою вихователькою. Про це пише видання South China Morning Post (SCMP).

Завідувачка дитячого садка Санся в Чунціні, що на південному заході Китаю, подала до суду на свого колишнього роботодавця після того, як її звільнили у вересні минулого року.

Повідомляється, що це звичайна практика серед учнів у Китаї — надсилати подарунки або вітальні листівки своїм вчителям напередодні щорічного Дня вчителя, який відзначається 10 вересня.

В обґрунтуванні звільнення стверджується, що Ван порушила правило Міністерства освіти, яке забороняє вчителям приймати подарунки чи гроші від учнів або їхніх батьків.

У Китаї директорка садочку втратила роботу через коробку цукерок Фото: SCMP/Douyin

У березні цього року суд ухвалив рішення, яким визнав, що дитячий садок звільнив директорку незаконно і зобов'язав виплатити їй компенсацію. Після подачі апеляції початковий вердикт залишили в силі.

Звільнення Ван стало трендом у соціальних мережах. Очільницю дитячого садка засипали компліментами та словами підтримки.

"Як це смішно! Її звільнили за те, що вона прийняла подарунок вартістю всього шість юанів?" — здивувався один з учасників обговорення.

Інший додав: "Як вчитель, я відчуваю гірке розчарування. Покарання було занадто серйозним".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Італії звільнили вчительку за те, що вона пропустила загалом 20 із 24 років роботи у школі в Кьоджі. За всі ці роки вона лише чотири місяці поспіль викладала історію та філософію в середній школі.

Крім того, вчителька з США, яка називає себе міс Уайтбіо, розповіла про вбрання, яке не можна носити педагогу в школі, де вона працює. Жінка зняла просвітницьке відео й опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 5,8 мільйона переглядів й безліч суперечливих реакцій від підписників.