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Звільнили директорку садочка, яка прийняла від дитини подарунок за $1 (фото)

Директорку садочка звільнили за хабар від учня, коробка цукерок, подарунок для вчительки
Фото: SCMP/Douyin | Директорку звільнили через коробку цукерок

В обґрунтуванні звільнення стверджується, що жінка порушила правило Міністерства освіти, яке забороняє вчителям приймати подарунки чи гроші від учнів або їхніх батьків.

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У Китаї звільнили директорку садочка, яка фігурує в історії під прізвищем Ван, за те, що вона прийняла від вихованця маленьку коробку цукерок вартістю 1 долар. Кадри з камер спостереження, встановлених у навчальному закладі, зафіксували, як хлопчик передав поліетиленовий пакет з коробкою цукерок жінці, яка сиділа на передній парті разом з іншою вихователькою. Про це пише видання South China Morning Post (SCMP).

Завідувачка дитячого садка Санся в Чунціні, що на південному заході Китаю, подала до суду на свого колишнього роботодавця після того, як її звільнили у вересні минулого року.

Повідомляється, що це звичайна практика серед учнів у Китаї — надсилати подарунки або вітальні листівки своїм вчителям напередодні щорічного Дня вчителя, який відзначається 10 вересня.

В обґрунтуванні звільнення стверджується, що Ван порушила правило Міністерства освіти, яке забороняє вчителям приймати подарунки чи гроші від учнів або їхніх батьків.

Директорку садочка звільнили за хабар від учня, коробка цукерок, подарунок для вчительки Fullscreen
У Китаї директорка садочку втратила роботу через коробку цукерок
Фото: SCMP/Douyin

У березні цього року суд ухвалив рішення, яким визнав, що дитячий садок звільнив директорку незаконно і зобов'язав виплатити їй компенсацію. Після подачі апеляції початковий вердикт залишили в силі.

Звільнення Ван стало трендом у соціальних мережах. Очільницю дитячого садка засипали компліментами та словами підтримки.

"Як це смішно! Її звільнили за те, що вона прийняла подарунок вартістю всього шість юанів?" — здивувався один з учасників обговорення.

Інший додав: "Як вчитель, я відчуваю гірке розчарування. Покарання було занадто серйозним".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Італії звільнили вчительку за те, що вона пропустила загалом 20 із 24 років роботи у школі в Кьоджі. За всі ці роки вона лише чотири місяці поспіль викладала історію та філософію в середній школі.

Крім того, вчителька з США, яка називає себе міс Уайтбіо, розповіла про вбрання, яке не можна носити педагогу в школі, де вона працює. Жінка зняла просвітницьке відео й опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 5,8 мільйона переглядів й безліч суперечливих реакцій від підписників.