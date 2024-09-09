Старость — не приговор: бабушка похвасталась своим спортивным телосложением (фото, видео)

Марлин Флауэрс продемонстрировала свои мышцы в спортзале, выполняя различные упражнения. Она мотивирует людей, доказывая, что возраст — не преграда для достижений.

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68-летняя жительница Питтсбурга (США) Марлин Флауэрс продемонстрировавшая в социальных сетях свое впечатляющее телосложение, заявила, что никогда не поздно привести себя в форму. Об этом пишет Daily Star.

Старушка, которая занимается бодибилдингом, считает, что не нужно обращать внимание на мнение окружающих.

"Бабуля стоит на деле. Никогда не поздно", — подписала она ролик, который выложила в своем Instagram.

В ролике Флауэрс смотрит на текст, наложенный поверх видео, который гласил: "Ты слишком стара". Затем она опустила взгляд на камеру и покачала головой, после чего скрестила руки и посмотрела на зрителей строгим взглядом. Старушка показала, как демонстрирует свои мышцы в спортзале, выполняя разные упражнения.

Флауэрс стала источником вдохновения для многих людей, стремящихся улучшить свою физическую форму Фото: Instagram/granny__guns

Многие пользователи были удивлены что пожилая женщина находится в такой хорошей форме.

"У бабули есть аура", "Твой [sic] зверь. Много любви", "Вау… Я чувствую себя виноватым. Я занимался только в своей голове. Давай, давай, мамочка", — писали она.

Флауэрс стала источником вдохновения для многих людей, стремящихся улучшить свою физическую форму, независимо от их возраста. Она даже призналась, что начала заниматься спортом только в 58 лет, доказав, что никогда не поздно начать свой путь к хорошему самочувствию. Но так было не всегда.

"Я не всегда была уверена в себе. Это нормально — начинать с самого начала. Было время, когда я не верила в себя. Было время, когда я боролась. Психологически и физически. У всех нас бывают моменты, когда мы просто не в порядке. Это нормально — не быть в порядке. Нормально бороться. Не нормально оставаться на месте. Вы должны извлекать уроки из своих ошибок. Пусть они сделают вас сильнее", — добавила американка.

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