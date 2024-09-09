Старість — не вирок: бабуся похвалилася своєю спортивною статурою (фото, відео)

Марлін Флауерс продемонструвала свої м'язи в спортзалі, виконуючи різні вправи. Вона мотивує людей, доводячи, що вік — не перешкода для досягнень.

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68-річна мешканка Піттсбурга (США) Марлін Флауерс, яка продемонструвала в соціальних мережах свою виняткову статуру, заявила, що ніколи не пізно привести себе у форму. Про це пише Daily Star.

Старенька, яка займається бодібілдингом, вважає, що не потрібно звертати увагу на думку оточення.

"Бабуля стоїть на ділі. Ніколи не пізно", — підписала вона ролик, який виклала у своєму Instagram.

У ролику Флауерс дивиться на текст, накладений поверх відео, який свідчив: "Ти занадто стара". Потім вона опустила погляд на камеру і похитала головою, після чого схрестила руки й подивилася на глядачів суворим поглядом. Старенька показала, як демонструє свої м'язи в спортзалі, виконуючи різні вправи.

Флауерс стала джерелом натхнення для багатьох людей, які прагнуть поліпшити свою фізичну форму Фото: Instagram/granny__guns

Багато користувачів були здивовані, що літня жінка перебуває в такій хорошій формі.

"У бабусі є аура", "Твій [sic] звір. Багато любові", "Вау... Я почуваюся винним. Я займався тільки у своїй голові. Давай, давай, матусю", — писали вона.

Флауерс стала джерелом натхнення для багатьох людей, які прагнуть поліпшити свою фізичну форму, незалежно від їхнього віку. Вона навіть зізналася, що почала займатися спортом тільки в 58 років, довівши, що ніколи не пізно почати свій шлях до гарного самопочуття. Але так було не завжди.

"Я не завжди була впевнена в собі. Це нормально — починати з самого початку. Був час, коли я не вірила в себе. Був час, коли я боролася. Психологічно і фізично. У всіх нас бувають моменти, коли ми просто не в порядку. Це нормально — не бути в порядку. Нормально боротися. Не нормально залишатися на місці. Ви повинні робити висновки зі своїх помилок. Нехай вони зроблять вас сильнішими", — додала американка.

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