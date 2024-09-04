Самотній Джо: батько 180 дітей відверто розповів про своє особисте життя (фото)

Самотній Джо вже 14 років допомагає жінкам, які постають перед труднощами в зачатті.. Нещодавно він розповів про зустрічі з деякими своїми дітьми.

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53-річний чоловік, який називає себе Самотній Джо, що проживає у Великій Британії, став батьком 180 дітей. У нього вийшло поспілкуватися з частиною з них. Про це пише The Sun.

Чоловік уже 14 років допомагає жінкам, які постають перед труднощами в зачатті. Він стверджує, що робить це, або вступаючи в інтимні стосунки з "клієнтками", або надсилаючи їм своє сім'я через кур'єра чи доставляючи біоматеріал особисто.

За його словами, у нього близько 180 дітей, але йому вдалося зустрітися тільки з 60 із них. З деякими він підтримує регулярний контакт, зустрічаючись майже щотижня, а з іншими спілкується тільки телефоном або через листування, оскільки вони живуть занадто далеко.

"Мені важливо, щоб мої діти знали, що, попри їхнє незвичне походження, вони були бажані, і я виявляю до них інтерес", — зазначив він.

Джо також згадав, що деякі з його дітей навіть отримують від нього аліменти Фото: The Sun

Джо також згадав, що деякі з його дітей у Південній Америці навіть отримують від нього аліменти, але наголосив, що не може підтримувати всіх, оскільки їх занадто багато.

"Звичайно, у деяких людей може бути пересичений погляд, але моя сім'я зі 180 осіб мене схвалює", — додав британець.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік хоче назвати дочку на честь деталі автомобіля. Майбутня мама розповіла, що вони з чоловіком чекають дитину і були раді дізнатися, що у них буде дівчинка. Однак при виборі імені виникли проблеми, оскільки чоловік не хоче йти на поступки.

Також стало відомо, що дитину "оштрафували" за неправильне паркування. Іграшковий Mercedes-Benz був не в найкращому стані, а його переднє ліве колесо було від'єднане.