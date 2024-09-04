Одинокий Джо: отец 180 детей откровенно рассказал о своей личной жизни (фото)

Одинокий Джо уже 14 лет помогает женщинам, которые сталкиваются с трудностями в зачатии. Недавно он рассказал о встречи с некоторыми своими детьми.

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53-летний мужчина, называющий себя Одинокий Джо, проживающий в Великобритании, стал отцом 180 детей. У него получилось пообщаться из частью из них. Об этом пишет The Sun.

Мужчина уже 14 лет помогает женщинам, которые сталкиваются с трудностями в зачатии. Он утверждает, что делает это, либо вступая в интимные отношения с "клиентками", либо отправляя им свое семя через курьера или доставляя биоматериал лично.

По его словам, у него около 180 детей, но ему удалось встретиться только с 60 из них. С некоторыми он поддерживает регулярный контакт, встречаясь почти каждую неделю, а с другими общается только по телефону или через переписку, так как они живут слишком далеко.

"Мне важно, чтобы мои дети знали, что, несмотря на их необычное происхождение, они были желанны, и я проявляю к ним интерес", — отметил он.

Джо также упомянул, что некоторые из его детей даже получают от него алименты Фото: The Sun

Джо также упомянул, что некоторые из его детей в Южной Америке даже получают от него алименты, но подчеркнул, что не может поддерживать всех, поскольку их слишком много.

"Конечно, у некоторых людей может быть пресыщенный взгляд, но моя семья из 180 человек меня одобряет", — добавил британец.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина хочет назвать дочь в честь детали автомобиля. Будущая мама рассказала, что они с мужем ждут ребенка и были рады узнать, что у них будет девочка. Однако при выборе имени возникли проблемы так как мужчина не хочет идти на уступки.

Также стало известно, что ребенка "оштрафовали" за неправильную парковку. Игрушечный Mercedes-Benz был не в лучшем состоянии, а его переднее левое колесо было отсоединено.