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МирФан

Одинокий Джо: отец 180 детей откровенно рассказал о своей личной жизни (фото)

Мужчина стал донором для 180 женщин, Одинокий Джо, отец 180 детей, стал отцом 180 детей, платит алименты, донор
Фото: The Sun | Мужчина, называющий себя Одинокий Джо, стал отцом для 180 детей

Одинокий Джо уже 14 лет помогает женщинам, которые сталкиваются с трудностями в зачатии. Недавно он рассказал о встречи с некоторыми своими детьми.

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53-летний мужчина, называющий себя Одинокий Джо, проживающий в Великобритании, стал отцом 180 детей. У него получилось пообщаться из частью из них. Об этом пишет The Sun.

Мужчина уже 14 лет помогает женщинам, которые сталкиваются с трудностями в зачатии. Он утверждает, что делает это, либо вступая в интимные отношения с "клиентками", либо отправляя им свое семя через курьера или доставляя биоматериал лично.

По его словам, у него около 180 детей, но ему удалось встретиться только с 60 из них. С некоторыми он поддерживает регулярный контакт, встречаясь почти каждую неделю, а с другими общается только по телефону или через переписку, так как они живут слишком далеко.

"Мне важно, чтобы мои дети знали, что, несмотря на их необычное происхождение, они были желанны, и я проявляю к ним интерес", — отметил он.

Мужчина стал донором для 180 женщин, Одинокий Джо, отец 180 детей, стал отцом 180 детей, платит алименты, донор Fullscreen
Джо также упомянул, что некоторые из его детей даже получают от него алименты
Фото: The Sun

Джо также упомянул, что некоторые из его детей в Южной Америке даже получают от него алименты, но подчеркнул, что не может поддерживать всех, поскольку их слишком много.

"Конечно, у некоторых людей может быть пресыщенный взгляд, но моя семья из 180 человек меня одобряет", — добавил британец.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина хочет назвать дочь в честь детали автомобиля. Будущая мама рассказала, что они с мужем ждут ребенка и были рады узнать, что у них будет девочка. Однако при выборе имени возникли проблемы так как мужчина не хочет идти на уступки.

Также стало известно, что ребенка "оштрафовали" за неправильную парковку. Игрушечный Mercedes-Benz был не в лучшем состоянии, а его переднее левое колесо было отсоединено.