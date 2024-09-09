Задача для избранных: только люди с высоким IQ могут решить головоломку с ручками (фото)

Чтобы усложнить задачу, блогер посоветовал установить таймер и посмотреть, сколько времени вам понадобится, чтобы найти правильное решение.

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Интеллектуальные игры и головоломки, по словам ученых, улучшают когнитивные способности и память, а также помогают с концентрацией внимания. Если вы также хотите попробовать свои силы, вам стоит решить задачу на тему ручек, пишет издание Daily Record.

В вирусном видео пользователь TikTok под ником Mr Tricks выложил 10 ручек в таком порядке — 1, 2, 3, 4. Затем он попросил своих 139 тысяч подписчиков передвинуть одну ручку, чтобы отсчет шел в обратном порядке — 4, 3, 2, 1.

"Сейчас есть 10 ручек, которые стоят слева направо в порядке 1, 2, 3 и 4. Итак, нам нужно передвинуть одну ручку и поставить ее в любое место, чтобы порядок изменится на противоположный, то есть 4, 3, 2 и 1. Сможешь разгадать? Не спеши", — отметил он, объясняя головоломку.

Чтобы усложнить задачу, блогер посоветовал установить таймер и посмотреть, сколько времени вам понадобится, чтобы найти правильное решение. По его словам, некоторые так и не смогли найти ответ.

Mr Tricks показал, что все, что нужно сделать, это передвинуть предпоследнюю ручку в ряду 4, чтобы она оказалась между одной ручкой в ряду 1 и двумя ручками в ряду 2.

Правильное решение головоломки Фото: TikTok

Пользователи сети в разделе комментариев начали предлагать разные версии, пока один из юзеров не нашел правильный ответ. "Это было легко", — написал он.

Кстати, исследование Национальной медицинской библиотеки (Великобритания) пришло к выводу, что игры-головоломки положительно влияют на центральную нервную систему, что приводит к изменениям в мозговых сигналах и, как следствие, к улучшению когнитивных элементов, таких как концентрация внимания у игроков.

Напомним, ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом.

Также сообщалось, что только самые внимательные могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько подумать. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.