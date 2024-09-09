Задача для обраних: лише люди з високим IQ можуть вирішити головоломку з ручками (фото)

Щоб ускладнити завдання, блогер порадив встановити таймер й подивитися, скільки часу вам знадобиться, аби знайти правильне рішення.

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Інтелектуальні ігри та головоломки, за словами вчених, покращують когнітивні здібності та пам'ять, а також допомагають з концентрацією уваги. Якщо ви також хочете спробувати свої сили, вам варто розв’язати завдання на тему ручок, пише видання Daily Record.

У вірусному відео користувач TikTok під ніком Mr Tricks виклав 10 ручок у такому порядку — 1, 2, 3, 4. Потім він попросив своїх 139 тисяч підписників пересунути одну ручку, щоб відлік йшов у зворотному порядку — 4, 3, 2, 1.

"Наразі є 10 ручок, які стоять зліва направо у порядку 1, 2, 3 і 4. Отже, нам потрібно пересунути одну ручку й поставити її в будь-яке місце, щоб порядок зміниться на протилежний, тобто 4, 3, 2 та 1. Зможеш розгадати? Не поспішай", — зазначив він, пояснюючи головоломку.

Щоб ускладнити завдання, блогер порадив встановити таймер й подивитися, скільки часу вам знадобиться, аби знайти правильне рішення. За його словами, дехто так і не зміг знайти відповідь.

Mr Tricks показав, що все, що потрібно зробити, це пересунути передостанню ручку в ряду 4, щоб вона опинилася між однією ручкою в ряду 1 та двома ручками в ряду 2.

Правильне рішення головоломки Фото: TikTok

Користувачі мережі у розділі коментарів почали пропонувати різні версії, поки один з юзерів не знайшов правильну відповідь. "Це було легко", — написав він.

До речі, дослідження Національної медичної бібліотеки (Велика Британія) дійшло висновку, що ігри-головоломки позитивно впливають на центральну нервову систему, що призводить до змін у мозкових сигналах і, як наслідок, до покращення когнітивних елементів, таких як концентрація уваги у гравців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу із жалом.

Також повідомлялося, що лише найуважніші можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.