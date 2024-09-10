"Никуда я не поеду": женщина отказалась покидать свой дом над огромной пропастью (фото)

Дом удается удерживать в вертикальном положении только с помощью хрупких деревянных досок и четырехметровых палок.

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80-летняя Мариан Уолтерс из Фолкстона (Великобритания), которая прожила в своем доме 48 лет, отказывается его покидать, хотя собственность в аварийном состоянии и держится только на хрупких деревянных досках рядом с опасным склоном. Об этом пишет издание Kent Online.

Хаос в городе начался в этом году в январе, когда со скалы начали падать обломки и деревья. С тех пор дом удается удерживать в вертикальном положении только с помощью хрупких деревянных досок и четырехметровых палок.

"Никуда я не поеду. Даже если земля сдвинется, то со мной все будет в порядке. Дом стоит на платформе, а сзади есть деревянные палки. Я счастлива здесь", — признается Мариан.

Дом стоит на краю пропасти Фото: SWNS

Совет графства Кент пытается решить эту проблему и работает над тем, чтобы предотвратить будущие обвалы. Эксперты проводят масштабные исследования, которые включают сруб деревьев и растительности для оценки состояния насыпи, установление скважин для отбора проб и проведение критически важных испытаний для обеспечения стабильности почвы.

Этап тестирования, как ожидается, продлится три недели и должен гарантировать, что такие оползни не будут проблемой для местных жителей еще 120 лет. К тому времени, в городе перекрыли одну из ключевых дорог — Путь Памяти (Road of Remembrance).

В городе пришлось перекрыть дорогу Фото: SWNS

"К Фолкстону уже не так легко подъехать, и это влияет на повседневную жизнь. Не в часы пик приходится тратить на 10 минут больше в одну сторону", — жалуются на проблемы с логистикой местные жители.

По их словам, работы начались в понедельник, 9 сентября. Перекрытие дороги повлияло даже на культурные и спортивные мероприятия, такие как ежегодный Фолкстонский полумарафон, который теперь будет проходить по альтернативному маршруту.

Эксперты проводят масштабные исследования почвы Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что часть прибрежной скалы в Ньюхейвене (Восточный Сассекс, Великобритания) обвалилась на пляж. Из-за этого мобильные дома местных жителей стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов (почти 8 миллионов гривен) оказались в шаге от падения в пропасть.

Кроме того, жители городка Кредли Хит, что в Великобритании, из-за масштабного оползня чувствуют себя как на побережье, хотя их дома расположены далеко от моря. Люди волнуются, что стихия может повредить или вообще уничтожить их дома и сады.