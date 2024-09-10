"Нікуди я не поїду": жінка відмовилась покидати свій будинок над величезною прірвою (фото)

Будинок вдається утримувати у вертикальному положенні лише за допомогою крихких дерев'яних дощок та 4-метрових палиць.

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80-річна Маріан Волтерс з Фолкстона (Велика Британія), яка прожила у своєму будинку 48 років, відмовляється його покидати, хоча власність в аварійному стані й тримається лише на крихких дерев'яних дошках поруч зі безпечним схилом. Про це пише видання Kent Online.

Хаос у місті почався цьогоріч у січні, коли зі скелі почали падати уламки та дерева. Відтоді будинок вдається утримувати у вертикальному положенні лише за допомогою крихких дерев'яних дощок та 4-метрових палиць.

"Нікуди я не поїду. Навіть якщо земля зсунеться, то зі мною все буде гаразд. Будинок стоїть на платформі, а позаду є дерев’яні палки. Я щаслива тут", — зізнається Маріан.

Будинок стоїть на краю прірви Фото: SWNS

Рада графства Кент намагається розв'язати цю проблему і працює над тим, щоб запобігти майбутнім обвалам. Експерти проводять масштабні дослідження, які включають зруб дерев та рослинності для оцінки стану насипу, встановлення свердловин для відбору проб й проведення критично важливих випробувань для забезпечення стабільності ґрунту.

Етап тестування, як очікується, триватиме три тижні й має гарантувати, що такі зсуви не будуть проблемою для місцевих жителів ще 120 років. До того часу, у місті перекрили одну з ключових доріг — Шлях Пам’яті (Road of Remembrance).

У місті довелось перекрити дорогу Фото: SWNS

"До Фолкстона вже не так легко під'їхати, і це впливає на повсякденне життя. Не в години пік доводиться витрачати на 10 хвилин більше в одну сторону", — скаржаться на проблеми з логістикою місцеві мешканці.

За їхніми словами, роботи розпочалися в понеділок, 9 вересня. Перекриття дороги вплинуло навіть на культурні та спортивні заходи, такі як щорічний Фолкстонський півмарафон, який тепер проходитиме за альтернативним маршрутом.

Експерти проводять масштабні дослідження ґрунту Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що частина прибережної скелі в Ньюхейвені (Східний Сассекс, Велика Британія) обвалилася на пляж. Через це мобільні будинки місцевих жителів вартістю 160 тисяч фунтів стерлінгів (майже 8 мільйонів гривень) опинились за крок від падіння у прірву.

Крім того, жителі містечка Кредлі Хіт, що у Великій Британії, через масштабний зсув ґрунту відчувають себе ніби на узбережжі, хоча їхні оселі розташовані далеко від моря. Люди хвилюються, що стихія може пошкодити або й взагалі знищити їхні будинки та сади.