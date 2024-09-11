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МирФан

Мужчина испугался не на шутку, увидев отснятые кадры на дне океана (видео)

Фотограф Одиссеас Фроилан из Греции, камера GoPro, курьезы, эксперимент, YouTube, удивительные кадры морской жизни
Фото: Odysseas Froilan | Мужчина снял невероятные кадры на дне океана

Прежде чем камера добирается до дна океана вместе с корабельным якорем, зрители видят удивительное многообразие подводной жизни.

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Фотограф Одиссеас Фроилан из Греции опустил свою камеру GoPro с борта круизного лайнера и был удивлен и напуган, когда увидел отснятые кадры. Его семиминутное видео, загруженное на YouTube, стало вирусным и собрало миллионы просмотров и тысячи комментариев.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Фроилан опускает свою камеру GoPro с судна на глубину. Прежде чем камера достигает дна океана вместе с корабельным якорем, зрители видят разнообразных рыб, плавающих вокруг.

Все становится намного интереснее, когда демонстрируются ночные кадры. Темнота создает жуткую атмосферу, и в какой-то момент мимо камеры проплывает несколько акул.

Это невероятное видео удивило и напугало исследователей природы.

"Я хотел бы обратить внимание на разницу в морской жизни в зависимости от времени суток. Если вы когда-нибудь окажетесь в круизе, не соглашайтесь пари и не прыгайте в океан ночью, большинство акул — ночные охотники, и они, по сути, только и ждут вас", — написал один из зрителей под видео.

  • "Есть что-то ужасное в том, чтобы увидеть акулу, которая вот так выныривает из темноты";
  • "Раньше я думал, что океан не такой уж и страшный, но теперь с ужасом увидел ночные кадры. Это еще больше усилило мой страх перед океаном";
  • "Это сюрреалистично и страшно одновременно!"
  • "Хоть я и смотрю это дома, у меня все равно перехватывает дыхание от страха".

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья Калифорнии (США) нашли огромную рыбу-весло, которую в народе называют "предвестником гибели". Местные жители уверены, что это предупреждение о возможном приближении конца света.

Кроме того, что-то в океане заставило огромную белую акулу биться в конвульсиях. Спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент произошел перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, недалеко от границы с Квинслендом (Новый Южный Уэльс).