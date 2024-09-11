Чоловік злякався не на жарт, побачивши відзняті кадри на дні океану (фото)

Перш ніж камера дістається дна океану разом із корабельним якорем, глядачі бачать дивовижне різноманіття підводного життя.

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Фотограф Одіссеас Фроілан з Греції опустив свою камеру GoPro з борту круїзного лайнера й був здивований та наляканий, коли побачив відзняті кадри. Його семихвилинне відео, завантажене на YouTube, стало вірусним й зібрало мільйони переглядів та тисячі коментарів.

На опублікованих кадрах можна побачити, як Фроілан опускає свою камеру GoPro з судна на глибину. Перш ніж камера дістається дна океану разом із корабельним якорем, глядачі бачать різноманітних риб, що плавають навколо.

Усе стає набагато цікавіше, коли демонструються нічні кадри. Темрява створює моторошну атмосферу, і в якийсь момент повз камеру пропливає декілька акул.

Це неймовірне відео здивувала та налякало дослідників природи.

"Я хотів би звернути увагу на різницю в морському житті залежно від часу доби. Якщо ви коли-небудь опинитеся в круїзі, не погоджуйтесь парі й не стрибайте в океан вночі, більшість акул — нічні мисливці, і вони, по суті, лише й чекають на вас", — написав один з глядачів під відео.

"Є щось жахливе в тому, щоб побачити акулу, яка ось так виринає з темряви";

"Раніше я думав, що океан не такий вже й страшний, але тепер з жахом побачив нічні кадри. Це ще більше посилило мій страх перед океаном";

"Це сюрреалістично та страшно водночас!"

"Хоч я і дивлюся це вдома, у мене все одно перехоплює подих від страху".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя Каліфорнії (США) знайшли величезну рибу-весло, яку в народі називають "провісником загибелі". Місцеві жителі впевнені, що це попередження про можливе наближення кінця світу.

Крім того, щось в океані змусило величезну білу акулу битися у конвульсіях. Рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалась на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом (Новий Південний Уельс).