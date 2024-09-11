Женщина сделала тест ДНК ради развлечения, а потом поняла, что воспитывает чужого сына

Донна Джонсон и ее семья прошли ДНК-тест, чтобы узнать больше о своем происхождении, но результат всех удивил. Отцом младшего сына оказался неизвестный мужчина. Вскоре пара нашла его и смогла выяснить, что произошло.

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Донна Джонсон и ее муж Ваннер из США поделилась своими переживаниями после того, как они "ради забавы" прошли тест ДНК. Женщина и предположить не могла, какие результаты ее ожидают. Об этом пишет The US Sun.

Супруги прошли тест ДНК вместе со своими двумя мальчиками — Ваннером-младшим, 18 лет, и Тимом, 12 лет. Американка объяснила, что они сделали его ради забавы, просто чтобы узнать больше о своем происхождении. Но когда они получили результаты, Донна была ошеломлена. Ваннер был отцом их старшего сына, но в результатах было указано, что отец младшего неизвестен. Женщина пыталась понять, что это все означает и в один момент ее осенила "тошнотворная ясность". Она осознала, что, должно быть, в клинике ЭКО произошла путаница.

У пары родился первый сын, Ваннер-младший, и они с нетерпением ждали появления еще одного ребенка. Но проблемы с грыжей и хирургическое вмешательство нанесли ущерб, из-за которого пара не смогла зачать ребенка естественным путем. Поэтому в 2007 году они провели первую процедуру ЭКО.

Первая попытка оказалась неудачной, но тем же летом они сделали еще одну, и она оказалась более успешной. Когда в августе 2008 года на свет появился их сын Тим, Донна сказала, что это "было похоже на чудо". Тогда женщина не придала внимания тому, что мальчики выглядели по-разному.

Донна Джонсон и ее семья прошли тест ДНК, чтобы узнать больше о своем происхождении Фото: The Sun

Поскольку домашние ДНК-тесты становятся все более доступными, семья решила сделать свой собственный тест, чтобы узнать больше о том, откуда они родом. Через шесть недель пришли результаты, которые навсегда изменили их жизнь. По словам Донны, отрицание быстро сменилось страхом: семья задалась вопросом, кто может быть биологическим отцом Тима и могут ли его у них отобрать. К счастью, адвокат смог заверить супругов, что они останутся законными родителями мальчика.

Однако Донне было трудно наблюдать, как Ваннер смиряется с тем, что Тим не является его биологическим ребенком. По ее словам, он не вел себя по-другому рядом с Тимом, но было видно, что он в шоке. По ее словам, пока она также погрузилась в депрессию и с трудом могла сосредоточиться на работе в качестве учителя.

Тим на фото с обоими отцами Фото: The Sun

Донна сказала, что они решили рассказать Тиму правду, когда ему было 12 лет, так как думали, что будет хуже, если он узнает об этом, будучи взрослым. Так, в октябре 2020 года Ваннер взял Тима с собой за мороженым, чтобы сообщить ему новость о том, что он не является его биологическим отцом. Когда они вернулись, Донна крепко обняла своего младшего сына и сказала ему, как сильно они его любят.

Она сказала, что он был очень тихим, но сказал, что тоже их любит. Позже семья смогла отыскать биологического отца мальчика и выяснить, что в клинике действительно произошла путаница.

Ранее Фокус сообщал, что отец создал лекарство, чтобы спасти своего сына от смертельного заболевания. Терри Пироволакис услышал от врачей, что его сын по имени Майкл никогда не сможет ходить или говорить и будет нуждаться в поддержке до конца жизни. Однако отец не стал опускать руки.

Также стало известно, что мужчина хочет назвать дочь в честь детали автомобиля. Будущая мама рассказала, что они с мужем ждут ребенка и были рады узнать, что у них будет девочка. Однако при выборе имени возникли проблемы так как мужчина не хочет идти на уступки.