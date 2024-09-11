Жінка зробила тест ДНК заради розваги, а потім зрозуміла, що виховує чужого сина

Донна Джонсон та її сім'я пройшли ДНК-тест, щоб дізнатися більше про своє походження, але результат усіх здивував. Батьком молодшого сина виявився невідомий чоловік. Незабаром пара знайшла його і змогла з'ясувати, що сталося.

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Донна Джонсон та її чоловік Ваннер зі США поділилася своїми переживаннями після того, як вони "заради забави" пройшли тест ДНК. Жінка й припустити не могла, які результати на неї очікують. Про це пише The US Sun.

Подружжя пройшло тест ДНК разом зі своїми двома хлопчиками — Ваннером-молодшим, 18 років, і Тімом, 12 років. Американка пояснила, що вони зробили його заради забави, просто щоб дізнатися більше про своє походження. Але коли вони отримали результати, Донна була приголомшена. Ваннер був батьком їхнього старшого сина, але в результатах було вказано, що батько молодшого невідомий. Жінка намагалася зрозуміти, що це все означає, і в один момент її осяяла "нудотна ясність". Вона усвідомила, що, мабуть, у клініці ЕКЗ сталася плутанина.

У пари народився перший син, Ваннер-молодший, і вони з нетерпінням чекали появи ще однієї дитини. Але проблеми з грижею і хірургічне втручання завдали шкоди, через яку пара не змогла зачати дитину природним шляхом. Тому 2007 року вони провели першу процедуру ЕКЗ.

Перша спроба виявилася невдалою, але того ж літа вони зробили ще одну, і вона виявилася успішнішою. Коли в серпні 2008 року на світ з'явився їхній син Тім, Донна сказала, що це "було схоже на диво". Тоді жінка не надала уваги тому, що хлопчики виглядали по-різному.

Донна Джонсон та її сім'я пройшли тест ДНК, щоб дізнатися більше про своє походження Фото: The Sun

Оскільки домашні ДНК-тести стають дедалі доступнішими, сім'я вирішила зробити свій власний тест, щоб дізнатися більше про те, звідки вони родом. Через шість тижнів прийшли результати, які назавжди змінили їхнє життя. За словами Донни, заперечення швидко змінилося страхом: сім'я замислилася над питанням, хто може бути біологічним батьком Тіма і чи можуть його в них відібрати. На щастя, адвокат зміг запевнити подружжя, що вони залишаться законними батьками хлопчика.

Однак Донні було важко спостерігати, як Ваннер змиряється з тим, що Тім не є його біологічною дитиною. За її словами, він не поводився по-іншому поруч із Тімом, але було видно, що він у шоці. За її словами, поки що вона також занурилася в депресію і ледве могла зосередитися на роботі як вчителька.

Тім на фото з обома батьками Фото: The Sun

Донна сказала, що вони вирішили розповісти Тіму правду, коли йому було 12 років, бо думали, що буде гірше, якщо він дізнається про це, коли буде дорослим. Так, у жовтні 2020 року Ваннер узяв Тіма із собою за морозивом, щоб повідомити йому новину про те, що він не є його біологічним батьком. Коли вони повернулися, Донна міцно обійняла свого молодшого і сказала йому, як сильно вони його люблять.

Вона сказала, що він був дуже тихим, але сказав, що теж їх любить. Пізніше сім'я змогла відшукати біологічного батька хлопчика і з'ясувати, що в клініці дійсно сталася плутанина.

Раніше Фокус повідомляв, що батько створив ліки, щоб врятувати свого сина від смертельного захворювання. Террі Піроволакіс почув від лікарів, що його син на ім'я Майкл ніколи не зможе ходити або говорити й потребуватиме підтримки до кінця життя. Однак батько не став опускати руки.

Також стало відомо, що чоловік хоче назвати доньку на честь деталі автомобіля. Майбутня мама розповіла, що вони з чоловіком чекають на дитину і були раді дізнатися, що у них буде дівчинка. Однак під час вибору імені виникли проблеми, оскільки чоловік не хоче йти на поступки.