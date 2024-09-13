Они все слышат: сотрудница McDonald's рассказала клиентам секрет о выдаче еды (видео)

Кения Хамфрис рассказала, что сотрудники McDonald's слышат, о чем говорят клиенты, находятся в автомобилях. Более того, видеокамеры делают фото, а потому клиентов даже видят.

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Сотрудница McDonald's раскрыла пользователям неожиданный секрет об услуге Drive Thru. Об этом пишет издание The Mirror.

Девушка по имени Кения Хамфрис опубликовала у себя в TikTok видео, на котором рассказала, что сотрудники McDonald's слышат, о чем говорят клиенты, находятся в автомобилях. Более того, видеокамеры делают фото, а потому клиентов даже видят.

По словам Хамфрис, многие клиенты оскорбляют сотрудников McDonald's или передразнивают их, думая, что об этом никто не узнает. Саму Кению, которая работает в McDonald's уже 4 года, высмеивали сотни раз. Особенно, когда она спрашивала у клиентов, хотят ли они заказать что-то еще.

"Я знаю, это раздражает, предложение "да, что-нибудь еще", но я просто хочу убедиться", — рассказала она.

Как рассказала девушка, она видит и слышит, если клиент высмеивает ее в своей машине. Кения отметила, что фото, которые делает камера, удаляются из системы, когда клиент забирает заказ.

Многие пользователи написали, что не подозревали об этом. Некоторые даже решили извиниться перед сотрудниками McDonald's за то, что отзывались о них плохо, когда заказывали еду из машины.

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