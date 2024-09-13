Вони все чують: співробітниця McDonald's розповіла клієнтам секрет про видачу їжі (відео)

Кенія Гамфріс розповіла, що співробітники McDonald's чують, про що говорять клієнти, які перебувають в автомобілях. Ба більше, відеокамери роблять фото, а тому клієнтів навіть бачать.

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Співробітниця McDonald's розкрила користувачам несподіваний секрет про послугу Drive Thru. Про це пише видання The Mirror.

Дівчина на ім'я Кенія Гамфріс опублікувала у себе в TikTok відео, на якому розповіла, що співробітники McDonald's чують, про що говорять клієнти, які перебувають в автомобілях. Ба більше, відеокамери роблять фото, а тому клієнтів навіть бачать.

За словами Гамфріс, багато клієнтів ображають співробітників McDonald's або передражнюють їх, думаючи, що про це ніхто не дізнається. Саму Кенію, яка працює в McDonald's уже 4 роки, висміювали сотні разів. Особливо, коли вона запитувала в клієнтів, чи хочуть вони замовити щось іще.

"Я знаю, це дратує, пропозиція "так, що-небудь ще", але я просто хочу переконатися", — розповіла вона.

Як розповіла дівчина, вона бачить і чує, якщо клієнт висміює її у своїй машині. Кенія зазначила, що фото, які робить камера, видаляються з системи, коли клієнт забирає замовлення.

Багато користувачів написали, що не підозрювали про це. Деякі навіть вирішили вибачитися перед співробітниками McDonald's за те, що відгукувалися про них погано, коли замовляли їжу з машини.

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